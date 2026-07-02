Та оскільки вільного часу у дорозі буде багато, то можна увімкнути цікавий фільм, який розбавить атмосферу, передає 24 Канал.
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"У полоні стихії", 2018
Рейтинг IMDb: 6,6
Драма заснована на реальних подіях 1983 року, коли молоді та закохані мандрівники вирушили у подорож на яхті через Тихий океан. Однак пара стикається з руйнівним ураганом, який перетворює їхню романтичну поїздку на смертельну боротьбу за життя.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
"У полоні стихії": дивіться онлайн трейлер фільму
"Аквамен", 2018
Рейтинг IMDb: 6,8
Артур Каррі – напівлюдина-напіватлант має зупинити свого зведеного брата Орма, який хоче розв'язати війну проти жителів поверхні. Аквамен має ще й знайти легендарний тризуб, щоб довести, що він гідний стати царем Атлантиди.
"Аквамен": дивіться онлайн трейлер фільму
"Містер Бін на відпочинку", 2007
Рейтинг IMDb: 6,4
У черговому комедійному фільмі Містер Бін вирушає у поїздку на Каннський фестиваль. Через свою неуважність на вокзалі він випадково розлучає сина з батьком, який ще й виявився режисером. Тепер Містер Бін змушений допомогти хлопчику дістатись до батька. Однак його бажання допомоги різко перетворюється на хаос на Французькій Рив'єрі.
"Містер Бін на відпочинку": дивіться онлайн трейлер фільму
"Дорога, дорога додому", 2013
Рейтинг IMDb: 7,4
Під час літніх канікул 14-річний Дункан страждає від тиранії вітчима та байдужості рідної матері. Вибратись із ями відчаю та несправедливості йому допомагає робота в аквапарку та знайомство з ексцентричним наставником. Завдяки цій роботі підліток знаходить мужність кардинально змінити своє життя.
"Дорога, дорога додому": дивіться онлайн трейлер фільму
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