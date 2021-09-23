Ирина Поплавская, героиня сериала "Моя любимая Страшко", назвала свои любимые фильмы

Актриса Ирина Поплавская, которая перевоплотилась в скромную и разумную Настю Глушко в сериале "Моя любимая Страшко", назвала свои любимые фильмы.

На днях в сторис Ирина Поплавская опубликовала список лучших кинолент, которые она советует пересмотреть каждому. По словам Ирины, это далеко не весь список, есть еще "целая куча", которую она не может вспомнить.

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Фильмы Ирины Поплавской – Насти Глушко

"Адвокат дьявола", 1997 год;

"Сердце Ангела", 1987 год;

"Конгресс" 2013 года;

"Петля времени", 2012 год;

"Рассказы", 2012 год;

"Амели", 2001 год;

"Мистер Никто", 2009 год;

"Мама!" 2017;

"Интерстеллар", в 2014 году;

"Пульс", в 2020 году;

"Человек дождя", 1988 года;

"Игры разума", 2001 год.

Скриншот Сторис с инстаграму / Фото с инстаграму Ирины Поплавской

Что известно о популярном украинском сериал "Моя любимая Страшко"

Интересно, что колумбийский сериал Betty la fea транслировался в более чем 180 странах и переведен на 25 языков. Украинская адаптация сериала отличается от оригинального формата. Сериал изображает реалии большого города, все проблемы и вызовы. В нем подняли вопрос моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другоие. Ни для кого не секрет, что мир меняется и все мы тоже.

Главная героиня сериала "Моя любимая Страшко" своими действиями хочет доказать всем, что красивая одежда и привлекательная внешность – это не самые главные качества человека. Она своим примером показывает, что важны и такие качества, которые стоит распознать с первых минут, – доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. К тому же чувство ответственности и здравого смысла.

Моя героиня Настя Глушко очень хорошая, абсолютно чистая душа. Но вместе с тем она очень сильная,

– делится актриса.

Напомним, украиноязычный сериал рассказывает о жизни девушки, которая устроилась на работу ассистентом директора крупной косметической компании Bon Visage. Однако, попав в такой красивый и богатый мир, она себя чувствует как "серая мышка" – неуютно и неуверенно. Впоследствии ее начальник все-таки начинает видеть в главной героине нечто большее, чем скромную помощницу.

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