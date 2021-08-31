Создатели сериала – компания "Кинороб" отмечают, что главной темой сериала является тема буллинга, которая всегда была актуальной и особенно обострилась в последнее время. Поэтому в сюжете сериала и героях могут встретить знакомые характеры и ситуации из жизни. Стоит добавить, что сериал является украинской адаптацией колумбийской теленовеллы Yo soy Betty, la fea ("Я Бетти, дурнушка").
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Сюжет сериала
По сюжету главная героиня сериала устраивается на работу в престижную косметическую компанию Bon Visage. Теперь она ассистентка директора. Скромная и тихая Настя попадает в чужой для себя мир где ее окружают успешные люди со своими взглядами на красоту. Теперь Настя пытается преодолеть собственные комплексы и приспособиться к новому окружению, демонстрируя, что в человеке главное не внешняя красота, а ум, трудолюбие, человечность и другие черты, однако принять ее готовы не все.
К тому же Настя влюбляется в своего босса, который является для нее, казалось бы, недостижимым идеалом. Но потом Макс (директор Bon Visage) начинает видеть в Насте нечто большее, чем просто "серую мышку".
Главные герои сериала и актеры
Настя Глушко
Роль главной героини исполняет 24-летняя актриса Ирина Поплавская. Героиня сериала даже получила собственную инстаграм-страницу @ya_ne_strashko.
Главная героиня сериала Настя Глушко / Фото из инстаграма
Макс Бондаренко
Роль успешного бизнесмена и руководителя компании Bon Visage исполняет Александр Соколов.
Главный Герой Макс / Скриншот сериала
Янина
Возлюбленную главного героя Макса сыграла 29-летняя актриса Дарья Барихашвили.
Возлюбленная Макса – Янина / Скриншот сериала
Андрей
Хороший друг и коллега Макса – Андрей, его в сериале сыграл Артур Логай.
Друг Макса – Андрей / Скриншот сериала
Оля
Лучшая подруга Янины и ее коллега, которая также работает в салоне Bon Visage. Героиню сыграла актриса 33-летняя Татьяна Малкова.
Подруга Янины – Оля / Скриншот сериала
Мирослав
Роль креативного директора сыграл 40-летний Сергей Кияшко. Заметим, что он является заслуженным артистом Украины.
Креативный директор – Мирослав / Фото kino-teatr
Коля
Роль героя в сериале досталась 29-летнему актеру Владимиру Скорику.
Коля – друг детства Насти, одной из героинь сериала / Фото theatre.love
Интересно KAZKA представила саундтрек к сериалу "Моя любимая Страшко" – лирическую песню "Целовать тебя"
График выхода серий
Эпизоды сериала "Моя любимая Страшко" можно посмотреть как в телеэфире, так и на сайте "1+1".
График выхода эпизодов в телеэфире следующий
- 1-7 эпизоды покажут с 30.08 по 2.09
- 8-15 эпизоды покажут с 06.09 по 09.09
- 16-23 эпизоды покажут с 13.09 по 16.09
- 24-31 эпизоды покажут с 20.09 по 23.09
- 32-39 эпизоды покажут с 27.09 по 30.09
Быстрее эпизоды сериала можно посмотреть в рамках проекта "Смотри первым", график выхода следующий:
- 1-7 эпизоды покажут с 28.08 по 31.08
- 8-15 эпизоды покажут с 04.09 по 07.09
- 16-23 эпизоды покажут с 11.09 по 14.09
- 24-31 эпизоды покажут с 18.09 по 21.09
- 32-39 эпизоды покажут с 25.09 по 28.09