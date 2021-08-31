Создатели сериала – компания "Кинороб" отмечают, что главной темой сериала является тема буллинга, которая всегда была актуальной и особенно обострилась в последнее время. Поэтому в сюжете сериала и героях могут встретить знакомые характеры и ситуации из жизни. Стоит добавить, что сериал является украинской адаптацией колумбийской теленовеллы Yo soy Betty, la fea ("Я Бетти, дурнушка").

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Сюжет сериала

По сюжету главная героиня сериала устраивается на работу в престижную косметическую компанию Bon Visage. Теперь она ассистентка директора. Скромная и тихая Настя попадает в чужой для себя мир где ее окружают успешные люди со своими взглядами на красоту. Теперь Настя пытается преодолеть собственные комплексы и приспособиться к новому окружению, демонстрируя, что в человеке главное не внешняя красота, а ум, трудолюбие, человечность и другие черты, однако принять ее готовы не все.

К тому же Настя влюбляется в своего босса, который является для нее, казалось бы, недостижимым идеалом. Но потом Макс (директор Bon Visage) начинает видеть в Насте нечто большее, чем просто "серую мышку".

Главные герои сериала и актеры

Настя Глушко

Роль главной героини исполняет 24-летняя актриса Ирина Поплавская. Героиня сериала даже получила собственную инстаграм-страницу @ya_ne_strashko.



Главная героиня сериала Настя Глушко / Фото из инстаграма

Кстати, в инстаграме главной героини "Моя любимая Страшко" продолжается флешмоб #КрасиваСерцем, где подписчики делятся собственными историями о том, как они были жертвами или свидетелями буллинга. Актриса Ирина Поплавская тоже рассказала свою историю.

Макс Бондаренко

Роль успешного бизнесмена и руководителя компании Bon Visage исполняет Александр Соколов.



Главный Герой Макс / Скриншот сериала

Янина

Возлюбленную главного героя Макса сыграла 29-летняя актриса Дарья Барихашвили.



Возлюбленная Макса – Янина / Скриншот сериала

Андрей

Хороший друг и коллега Макса – Андрей, его в сериале сыграл Артур Логай.



Друг Макса – Андрей / Скриншот сериала

Оля

Лучшая подруга Янины и ее коллега, которая также работает в салоне Bon Visage. Героиню сыграла актриса 33-летняя Татьяна Малкова.



Подруга Янины – Оля / Скриншот сериала

Мирослав

Роль креативного директора сыграл 40-летний Сергей Кияшко. Заметим, что он является заслуженным артистом Украины.



Креативный директор – Мирослав / Фото kino-teatr

Коля

Роль героя в сериале досталась 29-летнему актеру Владимиру Скорику.



Коля – друг детства Насти, одной из героинь сериала / Фото theatre.love

Интересно KAZKA представила саундтрек к сериалу "Моя любимая Страшко" – лирическую песню "Целовать тебя"

График выхода серий

Эпизоды сериала "Моя любимая Страшко" можно посмотреть как в телеэфире, так и на сайте "1+1".

График выхода эпизодов в телеэфире следующий

1-7 эпизоды покажут с 30.08 по 2.09

8-15 эпизоды покажут с 06.09 по 09.09

16-23 эпизоды покажут с 13.09 по 16.09

24-31 эпизоды покажут с 20.09 по 23.09

32-39 эпизоды покажут с 27.09 по 30.09

Быстрее эпизоды сериала можно посмотреть в рамках проекта "Смотри первым", график выхода следующий: