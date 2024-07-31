Идеально для просмотра вечером: 10 популярных фильмов на Netflix, которые смотрят украинцы

Netflix опубликовал список фильмов, которые чаще всего выбирают для просмотра украинцы. Этот список содержит широкий спектр кинолент, среди которых можно найти как свежие новинки, так и уже хорошо известные хиты, которые стали классикой.

Зрители имеют возможность выбрать фильмы на любой вкус: от легких комедий, которые дарят смех и радость, до трогательных мелодрам, вызывающих глубокие эмоции, и захватывающих хорроров, которые держат в напряжении. Независимо от настроения или предпочтений, каждый сможет найти что-то интересное для себя в этом разнообразном перечне кинолент.

Рекомендуем 10 сериалов на Netflix, которые заполонили сердца украинских зрителей

"Упаду к твоим ногам"

После выхода нового альбома, который не оправдал его ожиданий и стал неудачным, рок-музыкант решает отойти от дел и ищет уединения в своем доме на кипрском побережье. Это место, где он планировал отдохнуть и обдумать свои дальнейшие шаги, становится для него убежищем от разочарований и стресса.

Однако его покой нарушают неожиданные гости и встреча с давней любовью, которая усложняет его жизнь еще больше. Воспоминания, незавершенные чувства и новые ситуации становятся испытанием для музыканта, заставляя его переосмыслить свои жизненные ценности и принимать сложные решения.

"Упаду к твоим ногам": смотрите онлайн трейлер фильма

"Кот в сапогах 2: Последнее желание"

Самый известный пушистый разбойник и любимец миллионов, неповторимый Кот в сапогах, возвращается! Его визитная карточка – невероятно милый взгляд, который способен растопить любое сердце. Лучшее его оружие – убийственная харизма, что очаровывает всех вокруг. А его стильные сапоги и шляпа стали настоящей легендой среди друзей и врагов.

На этот раз Кот в сапогах отправляется в грандиозное путешествие, чтобы вернуть свои девять жизней, которые он так умело растерял за долгие годы. Его ждут новые вызовы и невероятные приключения, полны опасностей, неожиданностей и встреч с различными персонажами. Но с таким волшебным взглядом и непревзойденным шармом, Кот в сапогах уверенно шагает вперед, готов преодолеть все трудности на своем пути.

"Кот в сапогах 2: Последнее желание": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вечер игр"

Пия решает устроить уютный вечер игр дома, пригласив своего нового парня Яна. Вечер обещает быть веселым и непринужденным, и Пия планирует познакомить Яна со своими друзьями в приятной обстановке. Однако, события приобретают неожиданный поворот, когда на вечеринке внезапно появляется бывший парень Пии. Его неожиданное появление значительно повышает ставки, создавая напряжение и неловкость в компании.

"Вечер игр": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди самых популярных фильмов на Netflix вы также найдете такие ленты:

"Крашанка"

"Миссис Харрис едет в Париж"

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф."

"Семейное дело"

"Наследство"

"Мать невесты"

"Секреты домашних животных"

Смотрите трейлеры, читайте описания сюжетов и выбирайте фильм на свой вкус. Вы сможете найти кино для любого настроения: захватывающие приключения, трогательные драмы, веселье в комедиях или адреналин в триллерах. Выбирайте то, что вам нравится, и наслаждайтесь кинематографическими шедеврами.