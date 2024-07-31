Независимо от жанра, пусть это будет драма, комедия или документальные фильмы, украинские пользователи активно следят за самыми интересными и интересными сериалами, которые предлагает платформа. В материале Кино 24 смотрите, какие ленты стоят вашего просмотра.

Смотрите также 3 гениальные сериалы, которые безупречны от начала до самого конца

Самые популярные сериалы на Netflix

"Викинги: Вальгалла" 3 сезон

События сериала разворачиваются через сто лет после известных подвигов оригинальных викингов. На этот раз внимание сосредоточено на новых героях, которые теперь имеют свои собственные приключения, вызовы и битвы. Пришло их время творить историю, оставляя свой след в сагах и эпосах.

В сиквеле показывается, как новое поколение викингов, вдохновленных наследием своих предков, борется за свою славу и влияние в мире, который за это время значительно изменился.

"Викинги: Вальгалла": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

"Суперген" 1 сезон

Все кажется идеальным в жизни Майкла, пока однажды он неожиданно не перемещается в будущее. Там он узнает ужасную новость – его невеста вскоре погибнет. Эта страшная весть шокирует Майкла, но в то же время дает ему уникальную возможность изменить ход событий.

Майкл понимает, что у него есть шанс спасти невесту и изменить будущее. Для этого он решает собрать команду людей со сверхспособностями, которые помогут исправить ситуацию. Эта команда, объединенная общей целью, наталкивается на трудности и опасности на своем пути. Однако, несмотря на все вызовы, они работают вместе, чтобы спасти жизнь любимой Майкла и изменить будущее к лучшему.

"Суперген": смотрите онлайн трейлер 1 сезона

"Бриджертоны" 3 сезон

Этот сезон глубже погружает нас в мир леди Вислдаун, загадочного автора, которая пишет обзоры на светские рауты и подталкивает общество к сплетням. Леди Вислдаун известна своей меткостью и бесстрашием, даже перед королевой Шарлоттой. Ее записи всегда вызывают резонанс, внося смуту в спокойную жизнь аристократии.

Основная сюжетная линия этого сезона сосредоточена на персонажах Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Их отношения проходят через испытания и препятствия, в то время, как леди Вислдаун продолжает наблюдать и фиксировать важнейшие события в жизни героев, добавляя к ним свою собственную острую оценку.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер 3 сезона

Также в списке самых популярных лент на Netflix вы найдете такие ленты:

"Викинги: Вальгалла" 1 сезон

"Джентльмены" 1 сезон

"Декамерон" "Викинги: Вальгалла" 2 сезон

"Бриджертоны" 1 сезон

"Ботоферма" 1 сезон

"Бриджертоны" 2 сезон

Эти сериалы уже заполонили сердца многих зрителей. Возможно, один из них станет вашим новым любимым шоу.