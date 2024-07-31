Незалежно від жанру, хай то буде драма, комедія чи документальні фільми, українські користувачі активно стежать за найцікавішими та найцікавішими серіалами, які пропонує платформа. У матеріалі Кіно 24 дивіться, які стрічки вартують вашого перегляду.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Вікінги: Вальгалла" 3 сезон

Події серіалу розгортаються через сто років після відомих подвигів оригінальних вікінгів. На цей раз увага зосереджена на нових героях, які тепер мають свої власні пригоди, виклики та битви. Настав їхній час творити історію, залишаючи свій слід у сагах та епосах.

У сиквелі показується, як нове покоління вікінгів, натхнених спадщиною своїх предків, бореться за свою славу і вплив у світі, який за цей час значно змінився.

"Вікінги: Вальгалла": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

"Суперген" 1 сезон

Все здається ідеальним у житті Майкла, поки одного дня він несподівано не переміщується в майбутнє. Там він дізнається жахливу новину – його наречена незабаром загине. Ця страшна звістка шокує Майкла, але водночас дає йому унікальну можливість змінити хід подій.

Майкл розуміє, що у нього є шанс врятувати наречену і змінити майбутнє. Для цього він вирішує зібрати команду людей з надздібностями, які допоможуть виправити ситуацію. Ця команда, об'єднана спільною метою, натрапляє на труднощі й небезпеку на своєму шляху. Однак, попри всі виклики, вони працюють разом, щоб врятувати життя коханої Майкла і змінити майбутнє на краще.

"Суперген": дивіться онлайн трейлер 1 сезону

"Бріджертони" 3 сезон

Цей сезон глибше занурює нас у світ леді Віслдаун, загадкової авторки, яка пише огляди на світські раути та підштовхує суспільство до пліток. Леді Віслдаун відома своєю влучністю та безстрашністю, навіть перед королевою Шарлоттою. Її записи завжди викликають резонанс, вносячи смуту у спокійне життя аристократії.

Основна сюжетна лінія цього сезону зосереджена на персонажах Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон. Їхні стосунки проходять через випробування та перешкоди, в той час, як леді Віслдаун продовжує спостерігати та фіксувати найважливіші події в житті героїв, додаючи до них свою власну гостру оцінку.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

Також у списку найпопулярніших стрічок на Netflix ви знайдете такі стрічки:

"Вікінги: Вальгалла" 1 сезон

"Джентльмени" 1 сезон

"Декамерон" "Вікінги: Вальгалла" 2 сезон

"Бріджертони" 1 сезон

"Ботоферма" 1 сезон

"Бріджертони" 2 сезон

Ці серіали вже заполонили серця багатьох глядачів. Можливо, один із них стане вашим новим улюбленим шоу.