Триллеры способны вызвать настоящее волнение, подарить загадочную атмосферу и удивить своим финалом. 24 Канал подобрал три ленты, которые будут держать вас в напряжении до последней минуты. Их можно посмотреть на Netflix.

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"Исчезнувшая"

Год: 2014

Рейтинг IMDb: 8.1

Лента начинается с годовщины супругов Ника и Эми. Ежегодно в этот праздник девушка устраивает любимому сюрприз – охота за сокровищами. Нику нужно отгадывать загадки и найти подарок.

В пятую годовщину брака ми внезапно исчезает при загадочных обстоятельствах, а все доказательства указывают на Ника как главного подозреваемого. Фильм заставляет ставить под сомнение все, что вы видите на экране.

"Исчезнувшая": смотрите трейлер онлайн

"Платформа"

Год: 2019

Рейтинг IMDb: 7.0

Испанский антиутопический триллер рассказывает о тюрьме, где заключенные получают еду через специальную платформу. Она опускается с верхнего уровня вниз через центр башни. Пока платформа доходит донизу, людям на последних этажах ничего не остается. Новый узник пытается убедить остальных сохранить человечность.

Тревожная атмосфера, психологическое напряжение и неожиданный финал не позволят отвести взгляд от экрана.

"Платформа": смотрите трейлер онлайн

"Всевидящее око"

Год: 2022

Рейтинг IMDb: 6.6

Мистический детектив с Кристианом Бэйлом в главной роли показывает историю, разворачивающуюся в XIX веке. Опытный детектив Август Ландор расследует серию убийств в Военной академии США в Нью-Йорке. Ему помогает младший курсант – Эдгар Аллан По.

Таинственная и мрачная атмосфера, блестящая игра актеров и загадочный сюжет создают идеальный триллер в итоге.

"Всевидящее око": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы подарят вам часы увлекательного просмотра и оставят после себя хорошие впечатления. Погрузитесь в их загадочные миры.

