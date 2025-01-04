Триллеры способны вызвать настоящее волнение, подарить загадочную атмосферу и удивить своим финалом. 24 Канал подобрал три ленты, которые будут держать вас в напряжении до последней минуты. Их можно посмотреть на Netflix.
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"Исчезнувшая"
Год: 2014
Рейтинг IMDb: 8.1
Лента начинается с годовщины супругов Ника и Эми. Ежегодно в этот праздник девушка устраивает любимому сюрприз – охота за сокровищами. Нику нужно отгадывать загадки и найти подарок.
В пятую годовщину брака ми внезапно исчезает при загадочных обстоятельствах, а все доказательства указывают на Ника как главного подозреваемого. Фильм заставляет ставить под сомнение все, что вы видите на экране.
"Исчезнувшая": смотрите трейлер онлайн
"Платформа"
Год: 2019
Рейтинг IMDb: 7.0
Испанский антиутопический триллер рассказывает о тюрьме, где заключенные получают еду через специальную платформу. Она опускается с верхнего уровня вниз через центр башни. Пока платформа доходит донизу, людям на последних этажах ничего не остается. Новый узник пытается убедить остальных сохранить человечность.
Тревожная атмосфера, психологическое напряжение и неожиданный финал не позволят отвести взгляд от экрана.
"Платформа": смотрите трейлер онлайн
"Всевидящее око"
Год: 2022
Рейтинг IMDb: 6.6
Мистический детектив с Кристианом Бэйлом в главной роли показывает историю, разворачивающуюся в XIX веке. Опытный детектив Август Ландор расследует серию убийств в Военной академии США в Нью-Йорке. Ему помогает младший курсант – Эдгар Аллан По.
Таинственная и мрачная атмосфера, блестящая игра актеров и загадочный сюжет создают идеальный триллер в итоге.
"Всевидящее око": смотрите трейлер онлайн
Эти фильмы подарят вам часы увлекательного просмотра и оставят после себя хорошие впечатления. Погрузитесь в их загадочные миры.