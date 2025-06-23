После них будет сложно заснуть: 3 фильма на Netflix, основанные на реальных событиях

Правдивые истории недаром вдохновляют создателей кино. Фильмы, основанные на реальных событиях, вызывают у зрителей такие эмоции, которых не сможет вызвать любая другая картина. Они отражают важные моменты в историях людей и превращают их в художественные повествования, подчеркивая интересные и важные детали.

Сейчас на Netflix можно найти немало удачных фильмов, основанных на реальных событиях. Иногда они кажутся слишком фантастическими, чтобы быть правдой, и вызывают такие бурные эмоции и переживания, что после них сложно заснуть, пишет Кино 24.

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"Общество снега"

Фильм основан на реальной истории выживания части пассажиров после авиакатастрофы чартерного самолета в труднодоступном районе в Андах в 1972 году. Только 29 человек из 45 выжили. Они оказываются в смертельных и опасных природных условиях – без еды и теплых вещей. В течение 70 дней они пытаются найти выход из ситуации.

Эта драма является по-настоящему эмоционально изнурительной. Это жуткая история об отчаянии и отчаянии, от которых долго не сможешь избавиться.

"Общество снега": смотрите трейлер онлайн

"Добрый медбрат"

Любящий муж и отец, примерный семьянин оказывается замешанным в резонансном деле. Он едва ли не главный подозреваемый в убийстве более 300 человек. Фильм помогает узнать, действительно ли он является виновным в преступлениях, или на самом деле его жестоко подставили.

В криминальной драме все то, что не даст зрителю заснуть – тревожная атмосфера, напряжение и настоящий психологический дискомфорт. Фильм заставит сомневаться в отношении людей, которым вы доверяете.

"Добрый медбрат": смотрите трейлер онлайн

"Батальон 6888"

Военная драма рассказывает о 6888 батальоне центральной почтовой службы во время Второй мировой войны, который был полностью женским и темнокожим. В него вошли сотни женщин, чтобы исправить запущенную ситуацию с доставкой почты. Они столкнулись с жестоким обращением, расизмом и дискриминацией, но все равно совершили невозможное.

Этот фильм не является ужасами или триллером, но он держит в напряжении благодаря эмоциональному повествованию. Зрители, которых касаются темы несправедливости, останутся надолго с эмоциями после просмотра ленты.

"Батальон 6888": смотрите трейлер онлайн