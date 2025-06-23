Зараз на Netflix можна знайти чимало вдалих фільмів, що засновані на реальних подіях. Інколи вони здаються надто фантастичними, щоб бути правдою, та викликають такі бурхливі емоції й переживання, що після них складно заснути, пише Кіно 24.

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"Снігова спільнота"

Фільм заснований на реальній історії виживання частини пасажирів після авіакатастрофи чартерного літака у важкодоступному районі в Андах у 1972 році. Лише 29 людей з 45 вижили. Вони опиняються в смертельних і небезпечних природних умовах – без їжі та теплих речей. Упродовж 70 днів вони намагаються знайти вихід з ситуації.

Ця драма є по-справжньому емоційно виснажливою. Це моторошна історія про відчай і розпач, від яких довго не зможеш позбутися.

"Снігова спільнота": дивіться трейлер онлайн

"Хороший медбрат"

Люблячий чоловік і батько, зразковий сім'янин опиняється замішаним у резонансній справі. Він чи не головний підозрюваний у вбивстві понад 300 осіб. Фільм допомагає дізнатися, чи справді він є винним у злочинах, чи насправді ж його жорстоко підставили.

У кримінальній драмі все те, що не дасть глядачеві заснути – тривожна атмосфера, напруга й справжній психологічний дискомфорт. Фільм змусить сумніватися щодо людей, яким ви довіряєте.

"Хороший медбрат": дивіться трейлер онлайн

"Батальйон 6888"

Військова драма розповідає про 6888 батальйон центральної поштової служби під час Другої світової війни, що був повністю жіночим та темношкірим. У нього увійшли сотні жінок, щоб виправити занедбану ситуацію з доставленням пошти. Вони стикалися з жорстоким ставленням, расизмом і дискримінацією, але однаково здійснили неможливе.

Цей фільм не є жахами чи трилером, але він тримає в напрузі завдяки емоційній оповіді. Глядачі, яких торкають теми несправедливості, залишаться надовго з емоціями після перегляду стрічки.

"Батальйон 6888": дивіться трейлер онлайн