Однак через перехід на новоюліанський календар, тепер Івана Купала відзначають раніше. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас список найатмосферніших українських фільмів, які зроблять цей вечір ще особливішим.

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"Тіні забутих предків"

Легендарний український фільм, за повістю Михайла Коцюбинського. Усім відома історія про Івана та Марічку. Дія відбувається у маленькому гуцульському селі в українських Карпатах. Глядач має змогу поринути в історію двох ворожих гуцульських родів. Однак навіть на тлі цієї жахливої трагедії є місце для світлої та чистої любові, яка залишає слід у серці кожного.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вечір на Івана Купала"

Це фольклорно-етнографічна феєрія, натхненна повістями Миколи Гоголя та українськими народними казками. Фільм, який перенесе глядача у таємничу й чарівну атмосферу ночі на Івана Купала.

За сюжетом, бідний наймит Петро закохується в місцеву красуню. Аби завоювати її серце, за порадою відьми, він вирішується на жахливий вчинок – віддати за кохання чуже життя.



Фільм "Вечір на Івана Купала" / Кадр із фільму

"Конотопська відьма"

Давня відьма з Конотопа, покохавши звичайного хлопця, давно відмовилася від своєї магічної сили. Та коли з початком війни російські окупанти захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вона повертає втрачену силу, аби помститися.

"Конотопська відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

Її лють обертається на жахливу розправу – криваві прокляття падають на голови вбивць її нареченого. До речі, стрічка доступна до перегляду на Netflix.