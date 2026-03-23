3 фильма на Netflix, которые поразили не только сюжетом

Платформа Netflix давно стала средоточием, где собраны одни из самых лучших фильмов и сериалов. Поэтому вашему вниманию предлагаем подборку кинокартин, которые поразят сюжетом, актерской игрой, декорациями, гримом и не только.

Фильмы на Netflix, которые удивят

"Острые козырьки: Бессмертный", 2026

Рейтинг IMDb: 6,8

На днях на стриминговой платформе вышел фильм, который является прямым продолжением сериала "Острых козырьков". Киллиан Мерфи вернулся к главной роли.

События ленты разворачиваются во времена Второй мировой войны, а в центре сюжета оказываются отношения между отцом и сыном. Интересно, что мнения зрителей разделились, ведь кто-то считает, что это достойное завершение история, однако другие убеждены, что кинокартине не хватило многого, если сравнивать с сериалом.

Сами создатели высказывались, что не рассчитывают на мнения публики, ведь фильм закончился так, как бы и должно было быть.

И все же история Томи Шелби точно не может быть второстепенной. Этого героя полюбили по всему миру, поэтому это уже делает "Острые козырьки" уникальными.

"Франкенштайн", 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

Фильм снят по мотивам одноименного романа Мэри Шелли. В центре истории – гениальный, но довольно эгоистичный изобретатель и ученый Виктор Франкенштайн. Однажды он решает поэкспериментировать и оживить существо, которое состоит из частей тел десятков людей.

Сначала он вдохновлен успехом, но впоследствии понимает, что существо не развивается. Такая игра с Богом приводит к страшным последствиям.

Заметим, что лента была номинирована на премию Оскар в нескольких номинациях. А Джейкоб Элорди, который сыграл это существо, по несколько часов сидел на гриме, а его игра стала большим прорывом в карьере. Более того, очередной фильм о "Франкенштейне" стал, пожалуй, одним из лучших среди уже отснятых.

"Непрощенная", 2021

Рейтинг IMDb: 7,2

Фильм вышел в 2021 году, а главную роль сыграла Сандра Буллок. Его сняли по мотивам мини-сериала "Непрощенные" (2021 года).

По сюжету, Рут Слейтер выходит из тюрьмы, отбыв наказание за тяжкое преступление. Общество отказывается ее прощать, однако героиня не сдается и пытается найти свою младшую сестру.

Это глубокая история, которые поднимает важные темы для зрителей. Будьте готовы осудить, понять или простить героиню.

