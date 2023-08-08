Мы собрали 15 фильмов, которые следует просмотреть до конца августа, пока они еще доступны на Netflix. Среди них научная фантастика "Терминатор 2: Судный день", "Крутые девушки" и "Американская афера". Не упустите последний шанс!
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15 классных фильмов Netflix, которые стоит посмотреть до конца августа
"Тайное окно"
Год: 2004
Жанр: триллер, детектив
Писатель Морт Дэйни переживает кризис во всех областях жизни. Он вынужден расстаться с женой, из-за чего полностью исчезает его творческое вдохновение. Впрочем, однажды он встречается с мужем, обвиняющим писателя в краже повествования. И начинается самое интересное!
"Тайное окно": смотрите трейлер
"Терминатор 2: Судный день"
Год: 1991
Жанр: экшн, научная фантастика
С того момента, когда Т-800, терминатор, был отправлен в прошлое с целью убить Сару Коннор, прошло более десяти лет. За это время родился сын Джон, и теперь это обычный мальчик, у которого большое будущее – он предназначен вести людей к победе над киборгами в будущем конфликте. Это событие станет известным как Судный день.
"Терминатор 2: Судный день": смотрите трейлер
"Солт"
Год: 2010
Жанр: экшн, мистерия
Эвелин Солт, преданная сотрудница ЦРУ, оказывается в сложной ситуации. Чудом избежав заключения, Солт сталкивается с безосновательными обвинениями от своего собственного агентства в тайном сотрудничестве с российской разведкой. Преисполненная решимости, Солт вынуждена начать поиски, чтобы восстановить свое доброе имя.
"Солт": смотрите трейлер
"Стражи легенд"
Год: 2012
Жанр: детский, приключения
Веселый мультфильм, который переносит нас в сказочный мир. В нем представлены самые известные детские герои – Сходняк, Зубная Фея, Пасхальный Кролик и Песочный человек, которые изо всех сил пытаются оградить мечты детей от злого антагониста.
"Стражи легенд": смотрите трейлер
"Паранормальное явление"
Год: 2007
Жанр: ужасы, триллер
Молодые супруги живут в доме, в котором, по их мнению, действует какая-то темная сила. С целью зафиксировать паранормальное явление, они размещают видеокамеру в доме. Интересно, что это существо появляется только ночью, когда они видят глубокие сны.
"Паранормальное явление": смотрите трейлер
"Питер Пэн"
Год: 2003
Жанр: приключения, фантастика
В волшебной стране Неверленд живет странный мальчик, умеющий летать и отказывающийся взрослеть. Это веселый выдумщик, храбрый Питер Пен! Однажды, стремясь найти свою собственную тень, Питер в нашем Лондоне знакомится с маленькой Венди и ее братьями Майклом и Джоном. Конечно, он берет своих ночных товарищей с собой в Неверленд, где они увлекаются невероятными похождениями!
"Питер Пэн": смотрите трейлер
"Супер Майк XXL"
Год: 2015
Жанр: комедия
После событий, произошедших в первой части, прошло три года. Майк отказался от профессии стриптизера-эталона, но прошлое не отпускало его, и ему предлагают интересную возможность. Клуб "Короли Тампы" переживает нелегкие времена, и танцоры решили организовать величественное шоу, чтобы прощаться, однако сделать это с должной элегантностью, яркостью и красотой. Главный герой, исполнитель роли Ченнинга Татума, не может оставить своих друзей и присоединяется к ним в путешествии в Мертл-Бич.
"Супер Майк XXL": смотрите трейлер
"Крутые девушки"
Год: 2004
Жанр: комедия, подростковый фильм
Кейди Гирон, дочь зоологов, долгий период провела в Африке. С недавних пор она вернулась в США и обязана посещать школу, где есть определенные правила. Практически сразу Кейди привлекает внимание учащихся.
"Крутые девушки": смотрите трейлер
"Джимми Нейтрон: Гениальный мальчик"
Год: 2001
Жанр: комедия
Джеймс Айзек Нейтрон, выдающийся изобретатель, воплотил свои творческие замыслы в жизнь, создав удивительную работу-собака, невидимых хомяков и ряд других интересных изобретений. Находясь в своем секретном лабораторном помещении, Джимми проводит эксперименты со своими ближайшими друзьями и разрабатывает различные устройства, делающие жизнь в этом мире гораздо проще... вплоть до первого короткого замыкания.
"Джимми Нейтрон: Гениальный мальчик": смотрите трейлер
"Морпехи"
Год: 2005
Жанр: военный, драма
В 1990 году американские войска совершили высадку в Кувейте, начав таким образом первую иракскую операцию. Для молодых пехотинцев эта кампания продолжалась многие месяцы и завершилась четырьмя днями активных боевых действий, во время которых не прозвучит ни один выстрел. Главный персонаж – молодой парень, считавший, что вступление в морскую пехоту спасет его от "обычной" жизни.
"Морпехи": смотрите трейлер
"Если бы Билл-стрит могла заговорить"
Год: 2018
Жанр: романтика, драма
19-летняя Тиш обручена с 22-летним скульптором Фонни. Пара готовится к свадьбе и ждет ребенка. Но неожиданно по пути их счастья появляется черная тень. Фонни сталкивается с ужасающим обвинением в изнасиловании юной пуэрториканки Виктории. Его жизнь испытывает разрушительный удар из-за обмана расистского полисмена.
"Если бы Билл-стрит могла заговорить": смотрите трейлер
"Легковесная Я"
Год: 2010
Жанр: комедия, романтика
Несправедливые сплетни приводят к тому, что скромная старшеклассница чувствует себя отвергнутой в школе. Однако, она не кажется перед этими трудностями.
"Легкомысленная Я": смотрите трейлер
"Война Чарли Уилсона"
Год: 2007
Жанр: драма, драма
История из реальной жизни поистине поражающая неординарного конгрессмена из Техаса. Пристрастие к алкоголю и женской красоте чуть не привело главного героя к концу его политической карьеры. Несмотря на это, он постоянно работает и возглавляет успешную операцию в истории Центральной Разведывательной Агентства.
"Война Чарли Уилсона": смотрите трейлер
"Американская афера"
Год: 2013
Жанр: криминал, драма
Фильм рассказывает о реальной операции, которую федералы проводили в период с 1970-х по 1980-е годы. Сосланным казачком стал склонный к мошенничеству попавшийся на крючок агента ФБР бизнесмен Ирвинг Розенфельд по имени Ричи ДиМазо.
"Американская афера": смотрите трейлер
"История рыцаря"
Год: 2001
Жанр: приключения, экшн
Средневековья. Один пожилой рыцарь, известный своей сноровкой, несчастно погибает во время турнира. Его трое верных оруженосцев, оказавшись без средств к существованию, решительно преодолевают трудности и изобретают необычный план: один из них надевает в рыцарское оружие своего покойного хозяина. Таким образом, они выиграют турнир и овладевают новым способом заработка.
"История рыцаря": смотрите фрагмент из фильма