Мы собрали 15 фильмов, которые следует просмотреть до конца августа, пока они еще доступны на Netflix. Среди них научная фантастика "Терминатор 2: Судный день", "Крутые девушки" и "Американская афера". Не упустите последний шанс!

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15 классных фильмов Netflix, которые стоит посмотреть до конца августа

"Тайное окно"

Год: 2004

Жанр: триллер, детектив

Писатель Морт Дэйни переживает кризис во всех областях жизни. Он вынужден расстаться с женой, из-за чего полностью исчезает его творческое вдохновение. Впрочем, однажды он встречается с мужем, обвиняющим писателя в краже повествования. И начинается самое интересное!

"Тайное окно": смотрите трейлер

"Терминатор 2: Судный день"

Год: 1991

Жанр: экшн, научная фантастика

С того момента, когда Т-800, терминатор, был отправлен в прошлое с целью убить Сару Коннор, прошло более десяти лет. За это время родился сын Джон, и теперь это обычный мальчик, у которого большое будущее – он предназначен вести людей к победе над киборгами в будущем конфликте. Это событие станет известным как Судный день.

"Терминатор 2: Судный день": смотрите трейлер

"Солт"

Год: 2010

Жанр: экшн, мистерия

Эвелин Солт, преданная сотрудница ЦРУ, оказывается в сложной ситуации. Чудом избежав заключения, Солт сталкивается с безосновательными обвинениями от своего собственного агентства в тайном сотрудничестве с российской разведкой. Преисполненная решимости, Солт вынуждена начать поиски, чтобы восстановить свое доброе имя.

"Солт": смотрите трейлер

"Стражи легенд"

Год: 2012

Жанр: детский, приключения

Веселый мультфильм, который переносит нас в сказочный мир. В нем представлены самые известные детские герои – Сходняк, Зубная Фея, Пасхальный Кролик и Песочный человек, которые изо всех сил пытаются оградить мечты детей от злого антагониста.

"Стражи легенд": смотрите трейлер

"Паранормальное явление"

Год: 2007

Жанр: ужасы, триллер

Молодые супруги живут в доме, в котором, по их мнению, действует какая-то темная сила. С целью зафиксировать паранормальное явление, они размещают видеокамеру в доме. Интересно, что это существо появляется только ночью, когда они видят глубокие сны.

"Паранормальное явление": смотрите трейлер

"Питер Пэн"

Год: 2003

Жанр: приключения, фантастика

В волшебной стране Неверленд живет странный мальчик, умеющий летать и отказывающийся взрослеть. Это веселый выдумщик, храбрый Питер Пен! Однажды, стремясь найти свою собственную тень, Питер в нашем Лондоне знакомится с маленькой Венди и ее братьями Майклом и Джоном. Конечно, он берет своих ночных товарищей с собой в Неверленд, где они увлекаются невероятными похождениями!

"Питер Пэн": смотрите трейлер

"Супер Майк XXL"

Год: 2015

Жанр: комедия

После событий, произошедших в первой части, прошло три года. Майк отказался от профессии стриптизера-эталона, но прошлое не отпускало его, и ему предлагают интересную возможность. Клуб "Короли Тампы" переживает нелегкие времена, и танцоры решили организовать величественное шоу, чтобы прощаться, однако сделать это с должной элегантностью, яркостью и красотой. Главный герой, исполнитель роли Ченнинга Татума, не может оставить своих друзей и присоединяется к ним в путешествии в Мертл-Бич.

"Супер Майк XXL": смотрите трейлер

"Крутые девушки"

Год: 2004

Жанр: комедия, подростковый фильм

Кейди Гирон, дочь зоологов, долгий период провела в Африке. С недавних пор она вернулась в США и обязана посещать школу, где есть определенные правила. Практически сразу Кейди привлекает внимание учащихся.

"Крутые девушки": смотрите трейлер

"Джимми Нейтрон: Гениальный мальчик"

Год: 2001

Жанр: комедия

Джеймс Айзек Нейтрон, выдающийся изобретатель, воплотил свои творческие замыслы в жизнь, создав удивительную работу-собака, невидимых хомяков и ряд других интересных изобретений. Находясь в своем секретном лабораторном помещении, Джимми проводит эксперименты со своими ближайшими друзьями и разрабатывает различные устройства, делающие жизнь в этом мире гораздо проще... вплоть до первого короткого замыкания.

"Джимми Нейтрон: Гениальный мальчик": смотрите трейлер

"Морпехи"

Год: 2005

Жанр: военный, драма

В 1990 году американские войска совершили высадку в Кувейте, начав таким образом первую иракскую операцию. Для молодых пехотинцев эта кампания продолжалась многие месяцы и завершилась четырьмя днями активных боевых действий, во время которых не прозвучит ни один выстрел. Главный персонаж – молодой парень, считавший, что вступление в морскую пехоту спасет его от "обычной" жизни.

"Морпехи": смотрите трейлер

"Если бы Билл-стрит могла заговорить"

Год: 2018

Жанр: романтика, драма

19-летняя Тиш обручена с 22-летним скульптором Фонни. Пара готовится к свадьбе и ждет ребенка. Но неожиданно по пути их счастья появляется черная тень. Фонни сталкивается с ужасающим обвинением в изнасиловании юной пуэрториканки Виктории. Его жизнь испытывает разрушительный удар из-за обмана расистского полисмена.

"Если бы Билл-стрит могла заговорить": смотрите трейлер

"Легковесная Я"

Год: 2010

Жанр: комедия, романтика

Несправедливые сплетни приводят к тому, что скромная старшеклассница чувствует себя отвергнутой в школе. Однако, она не кажется перед этими трудностями.

"Легкомысленная Я": смотрите трейлер

"Война Чарли Уилсона"

Год: 2007

Жанр: драма, драма

История из реальной жизни поистине поражающая неординарного конгрессмена из Техаса. Пристрастие к алкоголю и женской красоте чуть не привело главного героя к концу его политической карьеры. Несмотря на это, он постоянно работает и возглавляет успешную операцию в истории Центральной Разведывательной Агентства.

"Война Чарли Уилсона": смотрите трейлер

"Американская афера"

Год: 2013

Жанр: криминал, драма

Фильм рассказывает о реальной операции, которую федералы проводили в период с 1970-х по 1980-е годы. Сосланным казачком стал склонный к мошенничеству попавшийся на крючок агента ФБР бизнесмен Ирвинг Розенфельд по имени Ричи ДиМазо.

"Американская афера": смотрите трейлер

"История рыцаря"

Год: 2001

Жанр: приключения, экшн

Средневековья. Один пожилой рыцарь, известный своей сноровкой, несчастно погибает во время турнира. Его трое верных оруженосцев, оказавшись без средств к существованию, решительно преодолевают трудности и изобретают необычный план: один из них надевает в рыцарское оружие своего покойного хозяина. Таким образом, они выиграют турнир и овладевают новым способом заработка.

"История рыцаря": смотрите фрагмент из фильма