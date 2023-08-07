Обратите внимание на мюзикл Мамма Миа! с Амандой Сейфрид и Мэрил Стрип в главных ролях, а также на комедийный фильм 2005 года "Правила съема: Метод Хитча" с Виллом Смитом. Хорошего просмотра!
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10 комедийных фильмов на Netflix, которые рассмешат до слез.
"Правила съема: Метод Хитча"
Год: 2005
Консультант по отношениям родом из Нью-Йорка увлекается скептической репортершей, бросающей вызов привычной динамике его профессии.
"Правила съема: Метод Хитча": смотрите трейлер
"Счастье для начинающих"
Год: 2023
В попытке начать новое путешествие после бурного развода учительница средней школы приняла смелое решение омолодить свою жизнь, а также свои романтические перспективы. Сделав смелый шаг, она записалась на тяжелую групповую туристическую экспедицию, чтобы найти утешение и любовь среди предстоящих испытаний.
"Счастье для начинающих"
"Чего хотят мужчины"
Год: 2019
Спортивная агент, ранее не замечавшаяся, проявила в себе уникальный талант, позволяющий ей прикоснуться к мыслям мужчин. Используя эту новую способность, ей удалось совершить успешную карьеру, где доминируют мужчины.
"Чего хотят мужчины": смотрите трейлер
"Красное сообщение"
Год: 2021
Преследуя самого известного вора в мире искусства, профайлер ФБР вынужден стать его сообщником, чтобы схватить неуловимую мошенницу, которая всегда на шаг впереди.
"Красное сообщение": смотрите трейлер
"Достать ножи: Стеклянная луковица"
Год: 2022
Всемирно известный детектив Бенуа Бланк отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, связанную с миллиардером и его колоритными друзьями.
"Достать ножи: Стеклянная луковица": смотрите трейлер
"Немножко беременная"
Год: 2007
После ночи с незнакомцем Элисон понимает, что забеременела. Теперь она должна построить настоящие отношения с этим неудачником – отцом своего ребенка.
"Немножко беременна": смотрите трейлер
"Терминал"
Год: 2004
После государственного переворота на родине Виктор Наворски застрял в аэропорту Кеннеди с паспортом больше не существующей страны.
"Терминал": смотрите трейлер
"Девушка моих кошмаров"
Год: 2007
Убежденный, что нашел женщину своей мечты, мужчина спешит со свадьбой, но уже во время медового месяца понимает, что принял неправильное решение.
"Девушка моих кошмаров": смотрите трейлер
"Дневник Бриджит Джонс"
Год: 2001
Эта интеллектуальная комедия повествует о выборе Бриджит Джонс между двумя мужчинами и открывает возможность лучше понимать женскую психологию.
"Дневник Бриджит Джонс": смотрите трейлер
"Мамма Міа!"
Год: 2008
Молодая женщина приглашает трех бывших любовников своей матери на свою свадьбу на греческом острове в надежде узнать, кто из них ее отец.
"Мамма Міа!": смотрите трейлер