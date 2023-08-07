Зверніть увагу на мюзикл Мамма Міа! з Амандою Сейфрід та Меріл Стріп у головних ролях, а також на комедійний фільм 2005 року "Правила зйому: Метод Хітча" з Віллом Смітом. Гарного перегляду!

Дивіться також 10 нових фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця літа

10 комедійних фільмів на Netflix, які розсмішать до сліз

"Правила зйому: Метод Хітча"

Рік: 2005

Консультант зі стосунків родом із Нью-Йорка захоплюється скептичною репортеркою, яка кидає виклик звичній динаміці його професії.

"Правила зйому: Метод Хітча": дивіться трейлер

"Щастя для початківців"

Рік: 2023

У спробі розпочати нову подорож після бурхливого розлучення, вчителька середньої школи прийняла сміливе рішення омолодити своє життя, а також свої романтичні перспективи. Зробивши сміливий крок, вона записалася на важку групову туристичну експедицію, щоб знайти розраду та кохання серед випробувань, які чекають попереду.

"Щастя для початківців"

"Чого хочуть чоловіки"

Рік: 2019

Спортивна агентка, яку раніше не помічали, виявила в собі унікальний талант, який дозволяє їй доторкнутися до думок чоловіків. Використовуючи цю нову здатність, їй вдалося зробити успішну кар'єру, де домінують чоловіки.

"Чого хочуть чоловіки": дивіться трейлер

"Червоне повідомлення"

Рік: 2021

Переслідуючи найвідомішого злодія у світі мистецтва, профайлер ФБР змушений стати його спільником, щоб схопити невловну шахрайку, яка завжди на крок попереду.

"Червоне повідомлення": дивіться трейлер

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

Рік: 2022

Всесвітньо відомий детектив Бенуа Бланк вирушає до Греції, щоб розкрити таємницю, пов'язану з мільярдером і його колоритними друзями.

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер

"Трошки вагітна"

Рік: 2007

Після ночі з незнайомцем Елісон розуміє, що завагітніла. Тепер вона повинна збудувати справжні стосунки з цим невдахою – батьком своєї дитини.

"Трошки вагітна": дивіться трейлер

"Термінал"

Рік: 2004

Після державного перевороту на батьківщині Віктор Наворскі застряг в аеропорту Кеннеді з паспортом країни, якої більше не існує.

"Термінал": дивіться трейлер

"Дівчина моїх кошмарів"

Рік: 2007

Переконаний, що знайшов жінку своєї мрії, чоловік поспішає з весіллям, але вже під час медового місяця розуміє, що прийняв неправильне рішення.

"Дівчина моїх кошмарів": дивіться трейлер

"Щоденник Бріджит Джонс"

Рік: 2001

Ця інтелектуальна комедія розповідає про вибір Бріджит Джонс між двома чоловіками й відкриває можливість краще розуміти жіночу психологію.

"Щоденник Бріджит Джонс": дивіться трейлер

"Мамма міа!"

Рік: 2008

Молода жінка запрошує трьох колишніх коханців своєї матері на своє весілля на грецькому острові, сподіваючись дізнатися, хто з них її батько.

"Мамма міа!": дивіться трейлер