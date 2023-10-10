Актуальный список фильмов, которые будут доступны на Netflix до ноября 2023 года, приведен ниже. Выбирайте то, что вас заинтересовало больше всего и наслаждайтесь просмотром.
К слову 5 английских фильмов о спорте, которые не оставят вас равнодушными
"Двойной форсаж" / 2 Fast 2 Furious
Рейтинг IMDb: 5,9
Оставляет Netflix: 1 ноября
Год: 2003
Жанр: триллер, криминал, боевик
Страны: США, Германия
Режиссер: Джон Синглтон
Актеры: Пол Уокер, Тайриз Гибсон, Ева Мендес, Коул Гаузер и другие.
О'Коннер – бывший полисмен, потерявший работу из-за неудачного дела с Торетто. Он переехал в другой город и зарабатывает на жизнь, участвуя в уличной гонке. Однажды после гонки его задерживает полиция. Бывший начальник Брайана предлагает ему соглашение: чтобы избежать тюрьмы, О'Коннер должен проникнуть в банду опасного наркоторговца и помочь полиции задержать его с поличным. На этом пути к нему присоединяется его старый друг Роман Пирс.
"Двойной форсаж": смотрите онлайн трейлер фильма
"Бэтмен: Начало" / Batman Begins
Рейтинг IMDb: 8,2
Оставляет Netflix: 1 ноября
Год: 2005
Жанр: боевик, приключения
Страны: США, Великобритания
Режиссер: Кристофер Нолан
Актеры: Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Кэти Голмс, Лиам Нисон и другие.
История известнейшего супергероя во всем мире известна всем и каждому. Миллионер, нуждающийся в правосудии, время от времени откладывает деньги, вечеринки и развлечения, чтобы переодеться в супергеройский костюм и обеспечить закон и порядок на улицах своего родного Готема. За маской летучей мыши скрывается неизвестное лицо, и никто не может узнать его, но каждый вор мечтает встретиться с ним лично и отстаивать свои интересы против самозванного защитника.
Современный Готем 21 века предлагает невероятно реалистичный и мрачный образ, и в новом Бэтмене наконец-то чувствуется глубокая человеческая психология. Однако эта эмоциональная глубина не мешает новому современному Бэтмену совершать невероятные бои и лететь на своем Бэтмобиле с невероятной быстротой по-прежнему.
"Бэтмен: Начало": смотрите онлайн трейлер фильма
"Прерванная жизнь" / Girl, Interrupted
Рейтинг IMDb: 7,3
Оставляет Netflix: 1 ноября
Год: 1999
Жанр: драма, биографический
Страны: США, Германия
Режиссер: Джеймс Мэнголд
Актеры: Вайнона Райдер, Анджелина Джоли, Бриттани Мерфи, Элазибет Мосс, Джаред Лето и другие.
События фильма проходят в Америке в 1960-х годах. После получения диагноза "граничного расстройства личности", Сюзанне попадает в закрытое психиатрическое учреждение. Чтобы выбраться из этого состояния внутреннего хаоса, девушке придется преодолеть свои демоны.
"Прерванная жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Падение черного ястреба" / Black Hawk Down
Рейтинг IMDb: 7,7
Оставляет Netflix: 1 ноября
Год: 2001
Жанр: драма, исторический, военный
Страны: США, Великобритания
Режиссер: Ридли Скотт
Актеры: Джош Гартнетт, Юэн Макгрегор, Эрик Бана, Уильям Фихтнер и другие.
Фильм "Черный ястреб" – это военная драма, которая базируется на реальных событиях и рассказывает историю провальной спецоперации элитных рейнджеров.
Действие разворачивается в 1993 году во время гражданской войны в Сомали. Голод и непрерывные конфликты между властными группировками привели к трагической гибели тысяч сомалийцев и усложнили доставку гуманитарной помощи. ООН и американцы обвиняют в этом командира Айдида, поддерживаемого местным населением.
С целью прекращения деятельности самозванного генерала, в полуразрушенный Могадишо отправляется американская тактическая группа, состоящая из батальона рейнджеров, элитной единицы "Дельта" и вертолетов "Черный ястреб". По стратегическому плану этот отряд должен был легко нейтрализовать сомалийские правоохранительные силы и захватить Айдида. Однако операция неожиданно завершается неудачно: местные боевики, увидевшие вражеских спецназовцев, открывают прицельный огонь. Захват командира быстро превращается в кровавую бойню, во время которой храбрые рейнджеры несут значительные потери.
"Падение черного ястреба": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дядюшка Бак" / Uncle Buck
Рейтинг IMDb: 7,1
Оставляет Netflix: 1 ноября
Год: 1989
Жанр: комедия
Страна: США
Режиссер: Джон Гьюз
Актеры: Джон Кенди, Джин Луиза Келли, Габи Гоффманн, Маколей Калкин и другие.
Рассел – холостяк и не представляет себя в роли отца или мужа. Однако жизнь его в корне меняется после того, как родственники просит ее присмотреть за своими племянниками. Бак радостно отозвался на это предложение – в конце концов, неделя с детьми не кажется такой уж сложной задачей. Отношения дяди с племянниками (двумя девочками и мальчиком) поначалу не складываются очень гладко, но со временем они наполняются взаимной любовью. Бак раскрывает в себе совершенно неожиданные черты характера, изменяющие его жизнь раз и навсегда.
"Дядюшка Бак": смотрите онлайн трейлер фильма