Актуальный список фильмов, которые будут доступны на Netflix до ноября 2023 года, приведен ниже. Выбирайте то, что вас заинтересовало больше всего и наслаждайтесь просмотром.

К слову 5 английских фильмов о спорте, которые не оставят вас равнодушными

"Двойной форсаж" / 2 Fast 2 Furious

Рейтинг IMDb: 5,9

Оставляет Netflix: 1 ноября

Год: 2003

Жанр: триллер, криминал, боевик

Страны: США, Германия

Режиссер: Джон Синглтон

Актеры: Пол Уокер, Тайриз Гибсон, Ева Мендес, Коул Гаузер и другие.

О'Коннер – бывший полисмен, потерявший работу из-за неудачного дела с Торетто. Он переехал в другой город и зарабатывает на жизнь, участвуя в уличной гонке. Однажды после гонки его задерживает полиция. Бывший начальник Брайана предлагает ему соглашение: чтобы избежать тюрьмы, О'Коннер должен проникнуть в банду опасного наркоторговца и помочь полиции задержать его с поличным. На этом пути к нему присоединяется его старый друг Роман Пирс.

"Двойной форсаж": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бэтмен: Начало" / Batman Begins

Рейтинг IMDb: 8,2

Оставляет Netflix: 1 ноября

Год: 2005

Жанр: боевик, приключения

Страны: США, Великобритания

Режиссер: Кристофер Нолан

Актеры: Кристиан Бэйл, Майкл Кейн, Кэти Голмс, Лиам Нисон и другие.

История известнейшего супергероя во всем мире известна всем и каждому. Миллионер, нуждающийся в правосудии, время от времени откладывает деньги, вечеринки и развлечения, чтобы переодеться в супергеройский костюм и обеспечить закон и порядок на улицах своего родного Готема. За маской летучей мыши скрывается неизвестное лицо, и никто не может узнать его, но каждый вор мечтает встретиться с ним лично и отстаивать свои интересы против самозванного защитника.

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"Бэтмен: Начало": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прерванная жизнь" / Girl, Interrupted

Рейтинг IMDb: 7,3

Оставляет Netflix: 1 ноября

Год: 1999

Жанр: драма, биографический

Страны: США, Германия

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Актеры: Вайнона Райдер, Анджелина Джоли, Бриттани Мерфи, Элазибет Мосс, Джаред Лето и другие.

События фильма проходят в Америке в 1960-х годах. После получения диагноза "граничного расстройства личности", Сюзанне попадает в закрытое психиатрическое учреждение. Чтобы выбраться из этого состояния внутреннего хаоса, девушке придется преодолеть свои демоны.

"Прерванная жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Падение черного ястреба" / Black Hawk Down

Рейтинг IMDb: 7,7

Оставляет Netflix: 1 ноября

Год: 2001

Жанр: драма, исторический, военный

Страны: США, Великобритания

Режиссер: Ридли Скотт

Актеры: Джош Гартнетт, Юэн Макгрегор, Эрик Бана, Уильям Фихтнер и другие.

Фильм "Черный ястреб" – это военная драма, которая базируется на реальных событиях и рассказывает историю провальной спецоперации элитных рейнджеров.

Действие разворачивается в 1993 году во время гражданской войны в Сомали. Голод и непрерывные конфликты между властными группировками привели к трагической гибели тысяч сомалийцев и усложнили доставку гуманитарной помощи. ООН и американцы обвиняют в этом командира Айдида, поддерживаемого местным населением.

С целью прекращения деятельности самозванного генерала, в полуразрушенный Могадишо отправляется американская тактическая группа, состоящая из батальона рейнджеров, элитной единицы "Дельта" и вертолетов "Черный ястреб". По стратегическому плану этот отряд должен был легко нейтрализовать сомалийские правоохранительные силы и захватить Айдида. Однако операция неожиданно завершается неудачно: местные боевики, увидевшие вражеских спецназовцев, открывают прицельный огонь. Захват командира быстро превращается в кровавую бойню, во время которой храбрые рейнджеры несут значительные потери.

"Падение черного ястреба": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дядюшка Бак" / Uncle Buck

Рейтинг IMDb: 7,1

Оставляет Netflix: 1 ноября

Год: 1989

Жанр: комедия

Страна: США

Режиссер: Джон Гьюз

Актеры: Джон Кенди, Джин Луиза Келли, Габи Гоффманн, Маколей Калкин и другие.

Рассел – холостяк и не представляет себя в роли отца или мужа. Однако жизнь его в корне меняется после того, как родственники просит ее присмотреть за своими племянниками. Бак радостно отозвался на это предложение – в конце концов, неделя с детьми не кажется такой уж сложной задачей. Отношения дяди с племянниками (двумя девочками и мальчиком) поначалу не складываются очень гладко, но со временем они наполняются взаимной любовью. Бак раскрывает в себе совершенно неожиданные черты характера, изменяющие его жизнь раз и навсегда.

"Дядюшка Бак": смотрите онлайн трейлер фильма