Актуальний перелік фільмів, які будуть доступні на Netflix до листопада 2023 року, наведено нижче. Обирайте те, що вас зацікавило найбільше і насолоджуйтеся переглядом.

До слова 5 англійських фільмів про спорт, які не залишать вас байдужими

"Подвійний форсаж" / 2 Fast 2 Furious

Рейтинг IMDb: 5,9

Залишає Netflix: 1 листопада

Рік: 2003

Жанр: трилер, кримінал, бойовик

Країни: США, Німеччина

Режисер: Джон Сінглтон

Актори: Пол Вокер, Тайріз Гібсон, Єва Мендес, Коул Гаузер та інші.

О'Коннер – колишній полісмен, який втратив роботу через невдалу справу з Торетто. Він переїхав до іншого міста і заробляє на життя, беручи участь у вуличних перегонах. Одного разу після гонки його затримує поліція. Колишній начальник Браяна пропонує йому угоду: щоб уникнути в'язниці, О'Коннер повинен проникнути в банду небезпечного наркоторговця і допомогти поліції затримати його на місці злочину. На цьому шляху до нього приєднується його старий друг Роман Пірс.

"Подвійний форсаж": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бетмен: Початок" / Batman Begins

Рейтинг IMDb: 8,2

Залишає Netflix: 1 листопада

Рік: 2005

Жанр: бойовик, пригоди

Країни: США, Велика Британія

Режисер: Крістофер Нолан

Актори: Крістіан Бейл, Майкл Кейн, Кеті Голмс, Ліам Нісон та інші.

Історія найвідомішого супергероя в усьому світі відома всім і кожному. Мільйонер, який відчуває потребу в правосудді, від часу до часу відкладає гроші, вечірки й розваги, щоб переодягнутися в супергеройський костюм і забезпечити закон і порядок на вулицях свого рідного Ґотема. За маскою летючої миші ховається невідома особа, і ніхто не може впізнати її, але кожен злодій мріє зустрітися з ним особисто і відстоювати свої інтереси проти самозваного захисника.

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"Бетмен: Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перерване життя" / Girl, Interrupted

Рейтинг IMDb: 7,3

Залишає Netflix: 1 листопада

Рік: 1999

Жанр: драма, біографічний

Країни: США, Німеччина

Режисер: Джеймс Менголд

Актори: Вайнона Райдер, Анджеліна Джолі, Бріттані Мерфі, Елазібет Мосс, Джаред Лето та інші.

Події фільму відбуваються в Америці у 1960-х роках. Після отримання діагнозу "межового розладу особистості", Сюзанні потрапляє до закритого психіатричного закладу. Щоб вибратися з цього стану внутрішнього хаосу, дівчині доведеться подолати власні демони.

"Перерване життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Падіння чорного яструба" / Black Hawk Down

Рейтинг IMDb: 7,7

Залишає Netflix: 1 листопада

Рік: 2001

Жанр: драма, історичний, військовий

Країни: США, Велика Британія

Режисер: Рідлі Скотт

Актори: Джош Гартнетт, Юен МакҐреґор, Ерік Бана, Вільям Фіхтнер та інші.

Фільм "Чорний яструб" – це військова драма, яка базується на реальних подіях та розповідає історію провальної спецоперації елітних рейнджерів.

Дія розгортається у 1993 році, під час громадянської війни в Сомалі. Голод та безперервні конфлікти між владними угрупуваннями призвели до трагічної загибелі тисяч сомалійців і ускладнили доставку гуманітарної допомоги. ООН та американці звинувачують в цьому командира Айдіда, якого підтримує місцеве населення.

З метою припинення діяльності самозваного генерала, до напівзруйнованого Могадішо вирушає американська тактична група, що складається з батальйону рейнджерів, елітної одиниці "Дельта" та вертольотів "Чорний яструб". За стратегічним планом, цей загін мав легко нейтралізувати сомалійські правоохоронні сили й захопити Айдіда. Однак операція несподівано завершується невдало: місцеві бойовики, які побачили ворожих спецпризначенців, відкривають прицільний вогонь. Захоплення командира швидко перетворюється на криваву бійню, під час якої хоробрі рейнджери зазнають значних втрат.

"Падіння чорного яструба": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дядечко Бак" / Uncle Buck

Рейтинг IMDb: 7,1

Залишає Netflix: 1 листопада

Рік: 1989

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Джон Г'юз

Актори: Джон Кенді, Джин Луїза Келлі, Габі Гоффманн, Маколей Калкін та інші.

Рассел — холостяк і не уявляє себе в ролі батька чи чоловіка. Проте життя його корінно змінюється після того, як родичі просить його доглянути за своїми племінниками. Бак радо відгукнувся на цю пропозицію — врешті-решт, тиждень з дітьми не здається таким вже й складним завданням. Стосунки дядька з племінниками (двома дівчатками й хлопчиком) спочатку не складаються дуже гладко, але з часом вони наповнюються взаємною любов'ю. Бак розкриває в собі абсолютно несподівані риси характеру, які змінюють його життя раз і назавжди.

"Дядечко Бак": дивіться онлайн трейлер фільму