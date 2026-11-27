24 Канал собрал семь фильмов, которые доказывают: красивая жизнь не всегда означает счастливую. Иногда за самыми роскошными декорациями скрываются истории, о которых их герои предпочли бы никогда не рассказывать.

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"Большой Гэтсби" (The Great Gatsby, 2013)

Рейтинг IMDb: 7,2/10

Жанр: драма, мелодрама.

Роскошные вечеринки, шампанское, невероятные платья и особняк, в котором каждые выходные собирается пол-Нью-Йорка. Так живет загадочный миллионер Джей Гэтсби (Леонардо Ди Каприо). Однако за его богатством и громкими празднествами скрывается история неразделенной любви и прошлого, которое он никак не может отпустить. Фильм Базы Лурмана поражает визуальной роскошью, но напоминает, что даже самые большие деньги не способны купить настоящее счастье.

Смотрите трейлер фильма "Великий Гэтсби" онлайн:

"Паразиты" (Parasite, 2019)

Рейтинг IMDb: 8,5/10

Жанр: триллер, драма, черная комедия.

Семья Кимов живет в тесной полуподвальной квартире, тогда как семья Пак наслаждается жизнью в огромном современном особняке. Однажды бедная семья получает возможность попасть в роскошный дом, постепенно устраиваясь там на работу.

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Сначала все напоминает хитрый план с комедийными элементами, но впоследствии ситуация выходит из-под контроля. Фильм Пон Джун Хо неожиданно меняет настроение и показывает, насколько разными могут быть миры богатых и бедных.

Смотрите трейлер фильма "Паразиты" онлайн:

"Треугольник печали" (Triangle of Sadness, 2022)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: комедия, драма.

Роскошная яхта, дорогие напитки, отдых посреди океана и компания миллионеров, привыкших получать все, что только пожелают. Именно на таком круизе оказываются модель Карл и его девушка Яя. Среди пассажиров – богачи, бизнесмены и люди, для которых деньги давно стали главным мерилом успеха.

Однако идеальный отдых быстро превращается в хаос. После неожиданных событий пассажиры оказываются в обстоятельствах, где привычные правила больше не работают, а их деньги и статус уже ничего не решают. Фильм Рубена Эстлунда с черным юмором высмеивает богатство, социальное неравенство и людей, привыкших смотреть на других свысока.

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Смотрите трейлер фильма "Треугольник печали" онлайн:

"Прошлая ночь в Сохо" (Last Night in Soho, 2021)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: психологический триллер, хоррор, драма.

Лондон 1960-х, блестящие платья, ночные клубы и мечта стать знаменитой. Такой видят прошлое юная дизайнер Элли, которая загадочным образом переносится в другую эпоху. Там она знакомится с певицей Сэнди, которая стремится покорить сцену.

Но за красивыми образами и атмосферой гламурного Лондона скрывается гораздо более мрачная история. Чем больше Элли узнает о жизни своей новой знакомой, тем страшнее становятся ее видения.

Смотрите трейлер фильма "Прошлой ночью в Сохо" онлайн:

"Солтберн" (Saltburn, 2023)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: психологический триллер, драма, черная комедия.

Что может пойти не так, когда студент из небогатой семьи попадает в роскошное поместье своего состоятельного друга? Оливер Квик знакомится с очаровательным Феликсом Кеттоном в Оксфорде и получает приглашение провести лето в его семейном поместье Солтберн.

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Там его ждут богатство, роскошные интерьеры и эксцентричная аристократическая семья. Однако постепенно становится ясно, что у Оливера есть свои планы, а его увлечение чужой жизнью может иметь непредсказуемые последствия.

Смотрите трейлер фильма "Солтберн" онлайн:

"Ребекка" (Rebecca, 2020)

Рейтинг IMDb: 6,1/10

Жанр: психологический триллер, драма, мелодрама.

После свадьбы молодая женщина переезжает в огромное поместье своего мужа Максима де Винтера. Казалось бы, она получила жизнь, о которой можно только мечтать. Но есть одна проблема: в этом доме до сих пор ощущается присутствие первой жены мужа – Ребекки.

Новая хозяйка постепенно замечает странное поведение прислуги, а особенно экономки миссис Денверс. Почему она пытается узнать о прошлом семьи, тем больше вопросов возникает.

Смотрите трейлер фильма "Ребекка" онлайн:

"Простая услуга" (A Simple Favor, 2018)

Рейтинг IMDb: 6,7/10

Жанр: комедия, криминальный детектив, триллер.

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Идеальный дом, успешный муж, стильные костюмы и безупречный внешний вид. Эмили (Блейк Лайвли) кажется женщиной, которой в жизни повезло абсолютно во всем. Она знакомится с мамой-блогершей Стефани (Анна Кендрик), и между ними завязывается дружба.

Но однажды Эмили загадочно исчезает. Стефани решает самостоятельно выяснить, что случилось с подругой, и постепенно раскрывает ее скрытое прошлое.

Смотрите трейлер фильма "Простая услуга" онлайн:

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