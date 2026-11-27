24 Канал зібрав сім фільмів, які доводять: красиве життя не завжди означає щасливе. Іноді за найдорожчими декораціями ховаються історії, про які їхні герої воліли б ніколи не розповідати.

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"Великий Гетсбі" (The Great Gatsby, 2013)

Рейтинг IMDb: 7,2/10

Жанр: драма, мелодрама.

Розкішні вечірки, шампанське, неймовірні сукні та маєток, у якому щовихідних збирається пів Нью-Йорка. Так живе загадковий мільйонер Джей Гетсбі (Леонардо Ді Капріо). Проте за його багатством і гучними святкуваннями ховається історія нерозділеного кохання та минулого, яке він ніяк не може відпустити. Фільм База Лурмана вражає візуальною розкішшю, але нагадує, що навіть найбільші гроші не здатні купити справжнє щастя.

Дивіться трейлер фільму "Великий Гетсбі" онлайн:

"Паразити" (Parasite, 2019)

Рейтинг IMDb: 8,5/10

Жанр: трилер, драма, чорна комедія.

Родина Кімів живе у тісній напівпідвальній квартирі, тоді як сім'я Паків насолоджується життям у величезному сучасному маєтку. Одного дня бідніша родина отримує можливість потрапити до розкішного будинку, поступово влаштовуючись туди на роботу.

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Спочатку все нагадує хитрий план із комедійними елементами, але згодом ситуація виходить з-під контролю. Фільм Пон Джун Хо несподівано змінює настрій і показує, наскільки різними можуть бути світи багатих і бідних.

Дивіться трейлер фільму "Паразити" онлайн:

"Трикутник смутку" (Triangle of Sadness, 2022)

Рейтинг IMDb: 7,3/10

Жанр: комедія, драма.

Розкішна яхта, дорогі напої, відпочинок посеред океану та компанія мільйонерів, які звикли отримувати все, чого забажають. Саме на такому круїзі опиняються модель Карл і його дівчина Яя. Серед пасажирів – багатії, бізнесмени та люди, для яких гроші давно стали головним мірилом успіху.

Однак ідеальний відпочинок швидко перетворюється на хаос. Після несподіваних подій пасажири опиняються в обставинах, де звичні правила більше не працюють, а їхні гроші та статус уже нічого не вирішують. Фільм Рубена Естлунда з чорним гумором висміює багатство, соціальну нерівність і людей, які звикли дивитися на інших згори.

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Дивіться трейлер фільму "Трикутник смутку" онлайн:

"Минулої ночі в Сохо" (Last Night in Soho, 2021)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: психологічний трилер, горор, драма.

Лондон 1960-х, блискучі сукні, нічні клуби та мрія стати знаменитою. Саме таким бачить минуле юна дизайнерка Еллі, яка загадковим чином переноситься в іншу епоху. Там вона знайомиться зі співачкою Сенді, яка прагне підкорити сцену.

Але за красивими образами та атмосферою гламурного Лондона ховається значно похмуріша історія. Чим більше Еллі дізнається про життя нової знайомої, тим страшнішими стають її видіння.

Дивіться трейлер фільму "Минулої ночі в Сохо" онлайн:

"Солтберн" (Saltburn, 2023)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: психологічний трилер, драма, чорна комедія.

Що може піти не так, коли студент із небагатої родини потрапляє до розкішного маєтку свого заможного друга? Олівер Квік знайомиться з чарівним Феліксом Кеттоном в Оксфорді й отримує запрошення провести літо в його родинному маєтку Солтберн.

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Там на нього чекають багатство, дорогі інтер'єри та дивакувата аристократична родина. Однак поступово стає зрозуміло, що Олівер має власні плани, а його захоплення чужим життям може мати непередбачувані наслідки.

Дивіться трейлер фільму "Солтберн" онлайн:

"Ребекка" (Rebecca, 2020)

Рейтинг IMDb: 6,1/10

Жанр: психологічний трилер, драма, мелодрама.

Після весілля молода жінка переїжджає до величезного маєтку свого чоловіка Максима де Вінтера. Здавалося б, вона отримала життя, про яке можна лише мріяти. Але є одна проблема: у цьому будинку досі відчувається присутність першої дружини чоловіка – Ребекки.

Нова господиня поступово помічає дивну поведінку прислуги, а особливо економки місіс Денверс. Чим більше вона намагається дізнатися про минуле родини, тим більше запитань виникає.

Дивіться трейлер фільму "Ребекка" онлайн:

"Проста послуга" (A Simple Favor, 2018)

Рейтинг IMDb: 6,7/10

Жанр: комедія, кримінальний детектив, трилер.

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Ідеальний будинок, успішний чоловік, стильні костюми та бездоганний вигляд. Емілі (Блейк Лайвлі) здається жінкою, якій у житті пощастило абсолютно в усьому. Вона знайомиться з мамою-блогеркою Стефані (Анна Кендрік), і між ними зав'язується дружба.

Та одного дня Емілі загадково зникає. Стефані вирішує самостійно з'ясувати, що сталося з подругою, і поступово відкриває її приховане минуле.

Дивіться трейлер фільму "Проста послуга" онлайн:

А ще більше загадок і несподіваних розв’язок шукайте у фільмах про маленькі містечка з великими таємницями.