Каждый ребенок заслуживает того, чтобы расти в любви, безопасности и вере в свои силы, однако путь к этому порой бывает непростым. Сегодня, 20 ноября, в Украине отмечают День защиты детей.

По этому случаю наша редакция подготовила подборку трогательных фильмов, которые помогают лучше понять детский мир и напоминают взрослым, насколько важно вовремя протянуть руку помощи.

"Чудо" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,9

10-летний Огги Пуллман родился с редкой генетической особенностью лица и перенес почти три десятка операций. Теперь мальчик впервые отправляется в обычную школу в пятый класс и мечтает, чтобы сверстники видели в нем обычного друга, а не объект для насмешек или жалости.

"Чудо": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают эмоциональность истории и убедительную игру юного Джейкоба Трембле. В то же время часть киноэкспертов отмечает чрезмерную сентиментальность сюжета и несколько идеализированное решение школьных конфликтов.

"Звездочки на земле" (2007)

Рейтинг IMDb: 8,3

Несмотря на богатое воображение и любовь к рисованию, Ишан совсем плохо учится в школе, потому что буквы и цифры буквально танцуют перед его глазами. Родители и учителя считают мальчика обычным бездельником и отправляют в строгий интернат. Там ребенок замыкается в себе и теряет жажду жизни. Однако все меняется, когда в школу приходит новый учитель рисования Никумбх, который сразу распознает у мальчика дислексию и помогает ему поверить в собственный талант.

"Звездочки на земле": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят глубокую человечность картины и режиссуру Аамира Хана. Однако отдельные рецензенты отмечают большую продолжительность и мелодраматичность отдельных эпизодов.

"Матильда" (1996)

Рейтинг IMDb: 7,0

Маленькая Матильда растет в семье грубых и равнодушных родителей, которые смотрят только телевизор и совершенно не интересуются ее жизнью. Несмотря на равнодушие взрослых, девочка самостоятельно учится читать, поглощает мировую классику и обнаруживает в себе необычайные телекинетические способности. В школе ее ждет новое испытание – деспотичная директриса миссис Транчбул, которая терроризирует учеников.

"Матильда": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes кинокритики отмечают остроумный черный юмор, яркую режиссуру Дэнни ДеВито и актерскую игру юной Мары Уилсон. Впрочем, часть авторов отмечает, что гротескные образы взрослых злодеев могут показаться слишком мрачными для самых маленьких зрителей.

"Мост в Терабитию" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,2

Пятиклассник Джесси из многодетной и небогатой семьи чувствует себя одиноким в школе и дома. Все меняется, когда в его класс приходит новая ученица Лесли – девочка с богатым воображением и открытым сердцем. Вместе они придумывают в соседнем лесу волшебное королевство Терабитию, где становятся правителями и учатся преодолевать собственные страхи. Их искренняя дружба дарит обоим детям чувство опоры, которое помогает выдержать любые жизненные испытания.

"Мост в Терабитию": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят честное отношение авторов к детским переживаниям, актерскую игру Джоша Хатчерсона и Анны-Софии Робб, а также верность литературному первоисточнику. В то же время некоторые зрители и обозреватели отмечают, что рекламная кампания обещала легкое фэнтези, тогда как сама картина оказалась глубокой эмоциональной драмой.

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