И сейчас, по случаю выбора нового Джеймса Бонда, "24 Канал" собрал культовые фильмы с различными Агентами 007. В подборке – культовые фильмы с Шоном Коннери, Роджером Муром, Пирсом Броснаном и Дэниелом Крейгом. Здесь будут безумные злодеи, опасные красавицы, невероятные погони и шпионские приключения, которые сделали франшизу легендарной.

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"Голдфингер", 1964

Жанр: шпионский боевик, приключения

IMDb: 7,7

Джеймс Бонд: Шон Коннери

Агент 007 берется за расследование деятельности загадочного миллионера Аурика Голдфингера, одержимого золотом. Вскоре Бонд узнает об опасном плане преступника, угрожающем финансовой системе США.

Почему стоит посмотреть: именно здесь родился тот Бонд, которого мы знаем: идеальные костюмы, Aston Martin DB5, хитроумные гаджеты и невозмутимый взгляд даже перед лицом смерти. А Шон Коннери настолько органичен в этой роли, что кажется, будто он получил лицензию на убийство еще при рождении.



"Голдфингер": смотреть трейлер

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"На секретной службе Ее Величества", 1969

Жанр: шпионский боевик, приключения, романтическая драма

IMDb: 6,7

Джеймс Бонд: Джордж Лезенби

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Джеймс Бонд преследует своего давнего врага Эрнста Ставро Блофельда, который планирует использовать опасное биологическое оружие. Параллельно агент знакомится с загадочной Трейси Драко, и их отношения постепенно перерастают в нечто гораздо более серьезное, чем очередной шпионский роман.

Почему стоит посмотреть: это единственный фильм, в котором Джеймса Бонда сыграл Джордж Лезенби. И, пожалуй, один из самых необычных во всей франшизе. Здесь агент 007 не только драется, стреляет и катается на лыжах, но и демонстрирует настоящие чувства. Так, оказывается, Бонд тоже способен на серьезные отношения. Правда, без драматических последствий не обойдется.



"На секретной службе Ее Величества": смотреть трейлер

"Шпион, который меня любил", 1977

Жанр: шпионский боевик, приключения

IMDb: 7,0

Джеймс Бонд: Роджер Мур

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После исчезновения британских и советских атомных подводных лодок Бонд объединяется с агенткой КГБ Аней Амасовой. Вместе им предстоит остановить миллиардера Карла Стромберга, замыслившего спровоцировать глобальную катастрофу.

Почему стоит посмотреть: Роджер Мур превратил Бонда в мастера иронии, который даже в самых опасных ситуациях находит время для остроумной шутки. Здесь есть гигантский наемник с металлическими зубами, автомобиль-подводная лодка и столько зрелищного абсурда, что современным боевикам остается только позавидовать.



"Шпион, который меня любил": смотреть трейлер

"Искры из глаз", 1987

Жанр: шпионский боевик, триллер

IMDb: 6,7

Джеймс Бонд: Тимоти Далтон

Агент 007 помогает советскому генералу бежать на Запад, но вскоре выясняет, что стал участником сложного международного заговора. Расследование приводит его к торговцам оружием, опасным агентам и загадочной виолончелистке Каре Миловой.

Почему стоит посмотреть: Тимоти Далтон показал Бонда гораздо более серьезным и жестким, чем его предшественник Роджер Мур. Здесь меньше шуток, зато больше настоящего шпионского напряжения, погонь и опасных операций. Если вам по душе Бонд, который сначала стреляет, а уже потом вспоминает о мартини, – это именно тот случай.



"Искры из глаз": смотреть трейлер

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"Золотой глаз", 1995

Жанр: шпионский боевик, триллер

IMDb: 7,2

Джеймс Бонд: Пирс Броснан

После окончания холодной войны агент 007 расследует похищение секретного спутникового оружия. Вскоре он узнает, что за опасным планом стоит человек, которого он когда-то считал своим другом.

Почему стоит посмотреть: ради Пирса Броснана, вернувшего Бонду безупречную элегантность и фирменную самоуверенность. А еще – из-за легендарной погони на танке по улицам Санкт-Петербурга. Что же агенту 007 нужно от обычного такси, если можно взять бронетехнику и превратить город в строительную площадку?



"Золотой глаз": смотреть трейлер

"Казино Рояль", 2006

Жанр: шпионский боевик, триллер

IMDb: 8,0

Джеймс Бонд: Дэниел Крейг

Только что получив статус агента 007, Бонд отправляется на миссию, цель которой – победить финансиста террористических организаций Ле Шиффра в покерном турнире. Но невинная на первый взгляд карточная игра быстро превращается в смертельно опасную операцию.

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Почему стоит посмотреть: Дэниел Крейг фактически перезапустил образ агента 007. Его Бонд брутален, импульсивен, иногда ошибается и даже позволяет себе влюбиться. Здесь невероятные экшн-сцены, напряженная игра в покер и Ева Грин, которая навсегда меняет жизнь главного героя.



"Казино Рояль": смотреть трейлер

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