В этот памятный день 24 Канал подготовил подборку знаковых фильмов, которые должен увидеть каждый. С ними вы лучше узнаете нашу историю. Мы должны помнить о погибших от рук врага. И сейчас у нас есть шанс навсегда остановить страну-агрессора, веками уничтожавшую украинский народ.

Стоит посмотреть 5 фильмов, которые помогут дисциплинироваться

Голод-33, 1991

Эту экранизацию "Желтого князя" Василия Барки режиссер Олесь Янчук снял, не боясь санкций со стороны советской власти, постоянно подавлявшей украинский народ.

Сюжет развивается вокруг жизни простых украинцев, которые, несмотря на урожайные годы, переживали страшный голод. У людей не осталось ничего. Чтобы выжить, пришлось есть мышей, сорняки, доходило даже до каннибализма. И даже так выжить удалось далеко не всем. В этом фильме вы увидите историю простой украинской семьи, которая вполне ощутила на себе Голодомор.

"Голод-33": смотрите фильм онлайн

"Голодомор. Забытый геноцид", 2014

Этот документальный фильм сняла французская режиссер Бенедикт Бане, ставшая патриоткой Украины. В ленте показаны рассказы людей, переживших Голодомор. Есть интервью с украинскими исследователями и политиками, архивные документы и кадры советской кинохроники. Каждый из них точно не оставит равнодушным ни одного зрителя.

"Голодомор. Забытый геноцид" – это личные истории жертв тех страшных голодных лет, замалчиваемые десятилетиями тайны.

"Голодомор. Забытый геноцид": смотрите онлайн трейлер фильма

"Горькая жатва", 2017

Это первый масштабный англоязычный фильм о Голодоморе в Украине. Лента основана на реальных событиях. В центре сюжета – большая любовь, которую не смог разрушить даже страшный голод.

Режиссер Джордж Менделюк этим фильмом стремился показать, что непреодолимая воля к жизни и дух борьбы сильнее всего. Из-за голодного 1933 года жизнь двух влюбленных навсегда меняется, они становятся жертвами сталинских репрессий. Однако те чувства, которые есть между ними, ничто не способно погасить.

"Горькая жатва": смотрите онлайн трейлер фильма