У цей пам'ятний день 24 Канал підготував добірку знакових фільмів, які має побачити кожен. З ними ви краще пізнаєте нашу історію. Ми маємо пам'ятати про тих, хто загинув від рук ворога. І зараз у нас є шанс назавжди зупинити країну-агресорку, яка століттями знищувала український народ.

Варто подивитися 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

Голод-33, 1991

Цю екранізацію "Жовтого князя" Василя Барки режисер Олесь Янчук зняв, не боячись санкцій з боку радянської влади, яка постійно придушувала український народ.

Сюжет розвивається навколо життя простих українців, які попри врожайні роки, переживали страшний голод. У людей не залишилося абсолютно нічого. Щоб вижити, довелося їсти мишей, бур'яни, доходило навіть до канібалізму. І навіть так вижити вдалося далеко не всім. У цьому фільмі ви побачите історію простої української родини, яка сповна відчула на собі Голодомор.

"Голод-33": дивіться фільм онлайн

"Голодомор. Забутий геноцид", 2014

Цей документальний фільм зняла французька режисерка Бенедикт Бане, яка стала патріоткою України. У стрічці показані розповіді людей, які пережили Голодомор. Також є інтерв'ю з українськими дослідниками та політиками, архівні документи та кадри радянської кінохроніки. Кожен з них точно не залишить байдужим жодного глядача.

"Голодомор. Забутий геноцид" – це особисті історії жертв тих страшних голодних років, таємниці, що замовчувалися десятиліттями.

"Голодомор. Забутий геноцид": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гіркі жнива", 2017

Це перший масштабний англомовний фільм про Голодомор в Україні. Стрічка заснована на реальних подіях. У центрі сюжету – велике кохання, яке не зміг зруйнувати навіть страшний голод.

Режисер Джордж Менделюк цим фільмом прагнув показати, що непереборна воля до життя та дух боротьби сильніші за все. Через голодний 1933 рік життя двох закоханих назавжди змінюється, вони стають жертвами сталінських репресій. Однак ті почуття, які є між ними, ніщо не здатне погасити.

"Гіркі жнива": дивіться онлайн трейлер фільму