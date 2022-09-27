Подборка фильмов о Харькове и Донбассе, которые покажут на фестивале Kharkiv MeetDocs 2022

В субботу, 1 октября, в Киеве стартует фестиваль документального и художественного кино Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival. Основанный в Харькове, он изначально стремился быть культурным голосом украинского востока.

В этом году фестиваль по соображениям безопасности временно переместился в столицу, но проблемы восточных регионов до сих пор находятся в центре внимания события. Мы собрали подборку фильмов MeetDocs 2022, посвященных Харькову и Донбассу, которые можно посмотреть офлайн с 1 по 6 октября.

Узнайте больше Лучшие украинские и мировые премьеры, которые вы не можете пропустить на Kharkiv MeetDocs Festival

Фильмы о Харькове и Донбассе на фестивале Kharkiv MeetDocs 2022

"Не видеть / Не грешить"

Режиссер: Анна Ересько

Славик – артистический, немного наивный харьковский керамист. Он совершил путешествие по всей Украине, чтобы собрать 25 гипсовых форм разных частей тела 25 украинских девушек. Слепок головы делал в Лисичанске, ноги в Славянске, ягодицы – в Чернигове. Затем он объединил все детали в цельную керамическую скульптуру "Единая Украина" в честь 30-летия Независимости. Проблема в том, что Славик верующий, а церковь, которую он посещал с детства, не одобряет его искусство, ведь он часто делает слепки интимных частей женского тела. Вместе с режиссером Славик начинает собственное исследование тонкой грани между искусством и грехом, общаясь со священниками разных церквей, членами общины студентов-христиан, провокационными музыкантами-верующими… А финальное знакомство наталкивает художника на новую идею.

"Не видеть / Не грешить": смотрите видео

"Териконы"

Режиссер: Тарас Томенко

Фильм снят еще до начала полномасштабной войны. Насте было шесть, когда три ракеты, выпущенные русской армией, попали в ее дом в Новогоднюю ночь. Она выжила, но потеряла отца, детство и веру в жизнь. Теперь Настя мечтает о новом доме, собаке и продолжает писать письма Деду Морозу с просьбой вернуть ей отца. Сене семь лет. Он любит залезать на терриконы, чтобы наблюдать закат. Его отчим роет могилы, чтобы заработать денег на новый костюм и рюкзак для Сени.

Для детей, живущих у линии разграничения, война является чем-то привычным. Они не знали в своей жизни ни одного дня мира.

"Териконы": смотрите трейлер онлайн

"Дом из заноз"

Режиссер: Симон Леренг Вильмонт

Война на Востоке Украины наносит значительный ущерб бедным семьям, живущим вблизи линии фронта. В особый детский дом вблизи линии фронта попадают дети, потерявшие родителей или чьи родственники не могут заботиться о них должным образом. Небольшая группа социальных работников без устали работает, чтобы создать для детей безопасное пространство, в котором они могут жить, пока государство решает дальнейшую судьбу ребенка и его семьи.

"Дом из заноз": смотрите трейлер онлайн

"Дом СЛОВО. Бесконечный роман"

Режиссер: Тарас Томенко

После документального фильма о харьковском доме "Слово" Тарас Томенко создал художественную картину о нем, основанную на реальных событиях.

1927. Советская Украина. По приказу Сталина в Харькове было построено кооперативное здание "Слово". В комфортных квартирах живут величайшие украинские писатели. Все они стали участниками эксперимента, направленного на вывод нового типа советского писателя и тотальный контроль над творческим процессом с целью создания единого художественного метода социалистического реализма.

Случайно в здание "Слово" поселился молодой амбициозный писатель Владимир Акимов. Кто он? Никто не знает. Но на этот счет в доме "Слово" начинают происходить странные события, о которых стены дома до сих пор молчат.

"Дом СЛОВО. Бесконечный роман": смотрите трейлер онлайн

"Евродонбас"

Режиссер: Корней Грицюк

Документальный фильм-расследование развенчивает советские мифы о Донбассе и доказывает, что более 100 лет назад он был неотъемлемой частью европейской экономики.

В конце 19 века Донбасс был центром бельгийских, немецких, французских, британских и американских поселений, а иностранные предприниматели строили на этой земле города и предприятия. После революции 1917 и прихода советской власти у иностранцев отобрали заводы, и память о них была уничтожена. Команда фильма нашла и анимировала ряд уникальных архивных материалов 19 века, показывающих быт европейцев на Донбассе. Эксперты, историки и местные жители в фильме рассказывают о прошлом региона, которое старательно уничтожали и искажали советские власти, стирая из памяти людей имена таких европейских предпринимателей как Джон Гьюз, Эрнест Сольве, Генрих Лауде.

В фильме показано иностранное наследие Мариуполя, Лисичанска, Дружковки, поселка Нью-Йорк, которые, к сожалению, уже невозможно увидеть такими, как в фильме, потому что вскоре после съемок почти все отснятые объекты европейского наследия были уничтожены российскими войсками.

"Евродонбас": смотрите трейлер