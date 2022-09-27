Цього року фестиваль з міркувань безпеки тимчасово перемістився до столиці, але проблеми східних регіонів досі в центрі уваги події. Ми зібрали підбірку фільмів MeetDocs 2022, присвячених Харкову та Донбасу, які можна переглянути офлайн з 1 по 6 жовтня.

Дізнавайтеся більше Найкращі українські й світові прем’єри, які ви не можете пропустити на Kharkiv MeetDocs Festival

Фільми про Харків та Донбас на фестивалі Kharkiv MeetDocs 2022

"Не бачити / Не грішити"

Режисерка: Анна Єресько

Славік – артистичний, трохи наївний харківський кераміст. Він здійснив подорож по всій Україні, щоби зібрати 25 гіпсових форм різних частин тіла 25 українських дівчат. Зліпок голови робив у Лисичанську, ноги в Слов’янську, сідниці – в Чернігові. Потім він об’єднав усі деталі у цілісну керамічну скульптуру "Єдина Україна" на честь 30-річчя Незалежності. Проблема в тому, що Славік вірянин, а церква, яку він відвідував з дитинства, не схвалює його мистецтво, адже він часто робить зліпки інтимних частин жіночого тіла. Разом із режисеркою Славік розпочинає власне дослідження тонкої грані між мистецтвом і гріхом, спілкуючись зі священниками різних церков, членами спільноти студентів-християн, провокаційними музикантами-віруючими… А фінальне знайомство наштовхує митця на нову ідею.

"Не бачити / Не грішити": дивіться відео

"Терикони"

Режисер: Тарас Томенко

Фільм знятий ще до початку повномасштабної війни. Насті було шість, коли три ракети, випущені російською армією, влучили в її будинок у Новорічну ніч. Вона вижила, але втратила батька, дитинство і віру в життя. Тепер Настя мріє про новий будинок, собаку і продовжує писати листи Діду Морозу з проханням повернути їй батька. Сєні сім років. Він любить залазити на терикони, щоб спостерігати захід сонця. Його вітчим копає могили, щоб заробити грошей на новий костюм і рюкзак для Сєні.

Для дітей, які живуть біля лінії розмежування, війна є чимось звичним. Вони не знали у своєму житті жодного дня миру.

"Терикони": дивіться трейлер онлайн

"Будинок зі скалок"

Режисер: Сімон Леренг Вільмонт

Війна на Сході України завдає значних збитків бідним родинам, які живуть поблизу лінії фронту. До особливого дитячого будинку поблизу лінії фронту потрапляють діти, які втратили батьків або чиї родичі не можуть піклуватися про них належним чином. Невелика група соціальних працівників невтомно працює, щоб створити для дітей безпечний простір, у якому вони можуть жити, поки держава вирішує подальшу долю дитини та її сім'ї.

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер онлайн

"Будинок СЛОВО. Нескінчений роман"

Режисер: Тарас Томенко

Після документального фільму про харківський будинок "Слово" Тарас Томенко створив художню стрічку про нього, засновану на реальних подіях.

1927. Радянська Україна. За наказом Сталіна в Харкові був побудований кооперативний будинок "Слово". У комфортних квартирах живуть найвидатніші українські письменники. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над творчим процесом з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму.

Випадково в будинок "Слово" оселився молодий амбітний письменник Володимир Акімов. Хто він? Ніхто не знає. Але з цього приводу в будинку "Слово" починають відбуватися дивні події, про які стіни будинку досі мовчать.

"Будинок СЛОВО. Нескінчений роман": дивіться трейлер онлайн

"Євродонбас"

Режисер: Корній Грицюк

Документальний фільм-розслідування розвінчує радянські міфи про Донбас та доводить, що понад 100 років тому він був невіддільною складовою європейської економіки.

Наприкінці 19 століття Донбас був осередком бельгійських, німецьких, французьких, британських та американських поселень, а іноземні підприємці будували на цій землі міста, та підприємства. Після революції 1917 року та приходу радянської влади в іноземців відібрали заводи, та пам'ять про них була знищена. Команда фільму віднайшла й анімувала ряд унікальних архівних матеріалів 19 століття, які показують побут європейців на Донбасі. Експерти, історики та місцеві жителі у фільмі розказують про минуле регіону, яке старанно знищувала та викривляла радянська влада, стираючи з пам'яті людей імена таких європейських підприємців як Джон Г'юз, Ернест Сольве, Генріх Лауде.

У фільмі показано іноземну спадщину Маріуполя, Лисичанська, Дружківки, селища Нью-Йорк, які, на жаль, вже не можливо побачити такими, як у фільмі, бо незабаром після зйомок майже всі відзняті об'єкти європейської спадщини були знищені російськими військами.

"Євродонбас": дивіться трейлер