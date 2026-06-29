Забудьте о жаре: 5 зимних триллеров, от которых мурашки по коже

Лето бывает безжалостным. Если кондиционер работает на пределе своих возможностей, а лёд в напитках тает быстрее, чем вы успеваете сделать глоток, самое время прибегнуть к небольшой кинематографической хитрости. Вместо очередного фильма о пляжах, отпуске и солнце – включите истории, где люди мечтают хотя бы перестать мерзнуть.

24 канал собрал для вас фильмы, которые буквально дышат холодом. После их просмотра жара за окном уже не кажется такой невыносимой.

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"Ветреная река"

Егерь Кори Ламберт вместе с агентом ФБР Джейн Беннер расследуют загадочное убийство молодой девушки, тело которой находят на территории индейской резервации "Ветреная река". Заснеженные просторы здесь — не просто декорация: холод становится полноценным героем истории, а напряжение только нарастает с каждой минутой.



"Ветреная река": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бесконечная буря"

Медсестра и опытная альпинистка Пэм Бейлс отправляется на гору Вашингтон, но попадает в сильную метель. Возвращаясь обратно, она находит другого альпиниста, оказавшегося в смертельной ловушке. Теперь главная задача — не установить рекорд, а просто выжить.



"Бесконечная буря": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ледяной дрифт"

Дальнобойщик Майк соглашается перевезти 33-тонный груз по тонкому льду, чтобы спасти шахтеров, заблокированных после обвала алмазной шахты. И нет, главная проблема здесь не только скользкая дорога.



"Ледяной дрифт": смотрите онлайн трейлер фильма

"Полуночное небо"

Пока учёный Августин остаётся на арктической станции после глобальной катастрофы, астронавтка Салли возвращается с миссии к Юпитеру, не зная, есть ли кому её встретить. Мороз Арктики и космическая пустота здесь одинаково безжалостны.



"Полуночное небо": смотрите онлайн трейлер фильма

"Холодная ловушка"

После сильной метели Барб теряется на заснеженных дорогах Миннесоты и случайно становится свидетельницей попытки похищения девочки-подростка. Без мобильной связи, помощи и каких-либо шансов быстро выбраться женщина понимает: именно от неё зависит жизнь незнакомки.



"Холодная ловушка": смотрите онлайн трейлер фильма

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