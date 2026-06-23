Экшн, драйв и ощущение настоящего удовольствия — всё это вы найдёте в нашей новой подборке. В материале 24 Канала мы собрали самые новые боевики, которые вас не разочаруют.
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Какие новые боевики смогут поразить настоящих киноманов?
"Срыв"
Американский боевик-триллер сценариста и режиссера Джо Карнагана. Премьера состоялась 16 января 2026 года.
В фильме снялись Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Стивен Юн, Тейана Тейлор, Саша Калле, Нестор Карбонелл, Каталина Сандино Морено и другие.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма
"Команда разрушителей"
Этот фильм идеально подойдет для тех, кто любит такое сочетание, как комедия и боевик. Ведь сюжет разворачивается вокруг сводных братьев, которые давно не общались, но встречаются после загадочной смерти отца и начинают вместе искать правду. А в процессе поиска они раскрывают такие тайны, которые могут разрушить их семью.
"Команда разрушителей": смотрите онлайн трейлер фильма
Премьера этого фильма состоялась 28 января 2026 года. В боевике вы увидите и хорошие драки, и отличные пейзажи.
"Верховный хищник"
Это напряженный боевик-триллер режиссера Бальтасара Кормакура, сценарий к которому написал Джереми Роббинс.
Главные роли в картине исполнили Шарлиз Терон, Тарон Эджертон и Эрик Бана.
"Хищник вершин": смотрите онлайн трейлер фильма
В центре сюжета – опытная скалолазка, которая оказывается в смертельной опасности посреди дикой природы.
Премьера фильма состоялась в марте 2026 года.
Выбирайте фильм для просмотра и окунитесь в настоящий адреналин.