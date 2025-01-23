От них перехватывает дух: 3 лучших фильма о катастрофах, снятых на основе реальных событий

Фильмы, снятые на основе реальных событий, всегда привлекают зрителей своей масштабностью, напряжением и спецэффектами. Такие ленты заставляют переживать за героев, восхищаться человеческой выдержкой и задумываться над силой природы.

24 Канал подготовил подборку фильмов о катастрофах, от которых невозможно оторваться. Каждая кинокартина предлагает свой уникальный сценарий борьбы за выживание и невероятную атмосферу, от которой захватывает дыхание.

Интересно 3 высокорейтинговые триллеры, после которых невозможно заснуть

"Невозможное" (2012)

Мария и Генри вместе с тремя сыновьями отправляются на отдых в Таиланд. Впрочем, их покой неожиданно прерывает страшное цунами, которое накрывает побережье. Вследствие этого семья разделилась, поэтому теперь должна сделать все возможное, чтобы найти друг друга и спастись. Мария вместе со старшим сыном пытается выжить среди хаоса, пока Генри начинает сомневаться в том, что снова увидит других членов семьи.

"Невозможное": смотрите трейлер фильма онлайн

"2012" (2009)

В 2012 году на Земле начинают происходить масштабные природные катаклизмы: землетрясения, извержения вулканов, гигантские цунами, которые разрушают все на своем пути. В то же время правительства пытаются спастись с помощью тайно построенных гигантских ковчегов. На их поиски отправляется писатель Джексон Кертис вместе со своими детьми. Мужчина должен добраться до ковчегов до того, пока планета полностью не уничтожится.

"2012": смотрите трейлер фильма онлайн

"Глубоководный горизонт" (2016)

В центре сюжета – взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексике. Эта катастрофа вызвала масштабный разлив нефти. Майк Уильямс, обычный работник платформы, прощается со своей семьей перед началом смены. Мужчина еще не подозревает, что ему придется вместе с коллегами бороться за свою жизнь в условиях невероятного хаоса, огня и смертельной опасности. Удастся ли главному герою вернуться домой живым?

"Глубоководный горизонт": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы привлекают внимание поразительными визуальными эффектами и масштабными сценами разрушений. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром.