24 Канал підготував добірку фільмів про катастрофи, від яких неможливо відірватися. Кожна кінокартина пропонує свій унікальний сценарій боротьби за виживання та неймовірну атмосферу, яка захоплює дух.

Цікаво 3 високорейтингові трилери, після яких неможливо заснути

"Неможливе" (2012)

Марія і Генрі разом із трьома синами вирушають на відпочинок до Таїланду. Втім, їхній спокій несподіване перериває страшне цунамі, яке накриває узбережжя. Внаслідок цього сім'я розділилася, тому тепер має зробити все можливе, щоб знайти один одного і врятуватися. Марія разом зі старшим сином намагається вижити серед хаосу, поки Генрі починає сумніватися в тому, що знову побачить інших членів родини.

"Неможливе": дивіться трейлер фільму онлайн

"2012" (2009)

У 2012 році на Землі починають відбуватися масштабні природні катаклізми: землетруси, виверження вулканів, гігантські цунамі, які руйнують усе на своєму шляху. Водночас уряди намагаються врятуватися за допомогою таємно побудованих гігантських ковчегів. На їх пошуки вирушає письменник Джексон Кертіс разом зі своїми дітьми. Чоловік має дістатися до ковчегів до того, поки планета повністю не знищиться.

"2012": дивіться трейлер фільму онлайн

"Глибоководний горизонт" (2016)

У центрі сюжету – вибух на нафтовій платформі Deepwater Horizon у Мексиці. Ця катастрофа спричинила масштабний розлив нафти. Майк Вільямс, звичайний працівник платформи, прощається зі своєю родиною перед початком зміни. Чоловік ще не підозрює, що йому доведеться разом із колегами боротися за своє життя в умовах неймовірного хаосу, вогню та смертельної небезпеки. Чи вдасться головному герою повернутися додому живим?

"Глибоководний горизонт": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми привертають увагу разючими візуальними ефектами та масштабними сценами руйнувань. Обирайте стрічку з переліку й насолоджуйтеся переглядом.