3 фильма о конце света, от которых не сможете оторваться

Фильмы, где показаны различные катастрофы, где люди борются за свою жизнь, – одни из самых захватывающих. Такие ленты держат в напряжении до последнего, поэтому не хочется отвлекаться или ставить их на паузу.

Какие фильмы о конце света стоит посмотреть.

Не пропустите Жуткий и напряженный триллер, от которого невозможно оторваться

Какие фильмы о конце света посмотреть?

"Дитя человеческое" (2006)

Рейтинг IMDb: 7.9/10

На дворе 2027 год, человечеству грозит полное вымирание, ведь уже 18 лет на Земле не рождаются дети. Одной женщине удалось чудом забеременеть, но теперь за ней охотятся спецслужбы и преступники. Защитить героиню и ее ребенка пытается агент Тео Ферон. Сможет ли он сохранить последнюю надежду человечества?

"Я – легенда" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Люди становятся мутантами из-за искусственной чумы, но ученому Роберту Невиллу удалось выжить. Он остался в Нью-Йорке сам, ищет тех, кто также, возможно, выжил, и лекарство против чумы.

Роберт осознает, что удача не на его стороне. Зараженные только ждут, когда мужчина совершит ошибку.

"Ищу друга на конец света" (2012)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

После объявления о том, что огромный астероид уничтожит Землю менее чем за месяц, брак страхового агента Доджа рушится. Соседка мужчины Пенни доставляет письмо от его бывшей возлюбленной. Главный герой решает, что должен найти любовь всей своей жизни, пока не поздно.

Какие фильмы заставляют сомневаться в реальности?