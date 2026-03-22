3 фильма о конце света, от которых не сможете оторваться
- Фильм "Дитя человеческое" (2006) рассказывает о 2027 году, когда человечеству грозит вымирание из-за отсутствия рождаемости, а агент Тео Ферон пытается защитить последнюю беременную женщину.
- В фильме "Я – легенда" (2007) ученый Роберт Невилл является последним человеком в Нью-Йорке после искусственной чумы, которая превращает людей в мутантов, и пытается найти лекарство.
Фільми, де показані різні катастрофи, де люди борються за своє життя, – одні з найзахопливіших. Такі стрічки тримають у напрузі до останнього, тому не хочеться відволікатися або ставити їх на паузу.
Не пропустите Жуткий и напряженный триллер, от которого невозможно оторваться
Какие фильмы о конце света посмотреть?
"Дитя человеческое" (2006)
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
На дворе 2027 год, человечеству грозит полное вымирание, ведь уже 18 лет на Земле не рождаются дети. Одной женщине удалось чудом забеременеть, но теперь за ней охотятся спецслужбы и преступники. Защитить героиню и ее ребенка пытается агент Тео Ферон. Сможет ли он сохранить последнюю надежду человечества?
"Я – легенда" (2007)
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Люди становятся мутантами из-за искусственной чумы, но ученому Роберту Невиллу удалось выжить. Он остался в Нью-Йорке сам, ищет тех, кто также, возможно, выжил, и лекарство против чумы.
Роберт осознает, что удача не на его стороне. Зараженные только ждут, когда мужчина совершит ошибку.
"Ищу друга на конец света" (2012)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
После объявления о том, что огромный астероид уничтожит Землю менее чем за месяц, брак страхового агента Доджа рушится. Соседка мужчины Пенни доставляет письмо от его бывшей возлюбленной. Главный герой решает, что должен найти любовь всей своей жизни, пока не поздно.
Какие фильмы заставляют сомневаться в реальности?
"Матрица" – Морфеуса считают самым опасным человеком в мире. Нео надеется, что он сможет сказать, что такое Матрица. Благодаря Тринити мужчина попадает в подземный мир, где встречает Морфеуса, однако теперь они должны бороться за собственную жизнь.
"Интерстеллар" – Земля постепенно становится непригодной для жизни из-за глобального упадка урожая и пылевой бури. Спасти человечество хочет физик NASA Бренд, поэтому для этого разрабатывает план, который заключается в том, чтобы пересилить людей к новому дому через червоточину.
"Машинист" – это история о Треворе Резнике, который страдает от сильной бессонницы. Как-то на работе происходит несчастный случай, после которого состояние главного героя ухудшается.