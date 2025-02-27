В кинематографе эта борьба отражена особенно чувственно – через драмы, документалистику и личные истории. Мы собрали для вас фильмы, что напоминают о нашей земле, ее боль и несокрушимый дух. Смотрите, помните, распространяйте – ведь важно сохранять историю и делиться ею.

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"Кислородная станция"

С 10 апреля в украинский прокат выходит биографическая драма "Кислородная станция".

В основе истории– знаковый фрагмент биографии лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, когда во времени совпали наибольшие испытания и угрозы для его жизни и одновременно – ростки надежд на хрупкое счастье в условиях тотальной неволи.

"Кислородная станция": смотрите онлайн трейлер фильма

Создатели фильма "Кислородная станция" предлагают свой ответ на этот экзистенциальный вопрос, и именно поэтому главная сюжетная линия истории о "советском Сизифе" Мустафе – это история его невозможной любви, что появляется вопреки обстоятельствам – как невероятный дар судьбы.

"Домой"

Проникновенная драма об утрате, ответственность и связь с родной землей

Это история крымского татарина Мустафы, который после гибели старшего сына на войне отправляется в Киев, чтобы вернуть тело парня в Крым для традиционного захоронения. Вместе с младшим сыном Али они преодолевают путь, полон конфликтов, болезненных воспоминаний и переосмысления родственных ценностей.

"Домой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Домой" стал важным кинематографическим высказыванием о судьбе крымскотатарского народа и его борьбе за сохранение идентичности.

"Чужая молитва"

История об отваге и человечности во время войны. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о крымской татарке Саиде Арифовой, которая во время Второй мировой войны спасла еврейских детей от нацистов. Работая в детском приюте в Бахчисарае, она выдавала их за татарских сирот, рискуя собственной жизнью.

"Чужая молитва": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента исследует тему выбора, сострадание и силы человеческого духа, подчеркивая тесную связь крымских татар и еврейского народа.

"Крым, как это было"

Документальное свидетельство аннексии полуострова.

Это хроника событий 2014 года, рассказано от первого лица украинскими военными, ставшие свидетелями оккупации Крыма. В основе документальной ленты – интервью с офицерами, оставшиеся верными присяге, уникальные кадры и реконструкция событий, раскрывающие механизмы захвата полуострова.

"Крым, как это было": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крым. Как это было" – это не просто история военного сопротивления, а глубокое исследование морального выбора, патриотизма и ответственности.

"Хайторма"

Первый фильм о депортации крымских татар.

Фильм рассказывает об одном из самых трагических событий в истории крымскотатарского народа – депортация 1944 года. В центре сюжета – летчик Амет-Хан Султан, дважды Герой Советского Союза, возвращается в родной Крым и становится свидетелем жестокого выселения своего народа сталинским режимом.

"Хайтарма": смотрите онлайн трейлер фильма

Это не просто военная драма, а личная и коллективная история о боли, память и несокрушимый дух крымских татар.