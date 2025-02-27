У кінематографі ця боротьба відображена особливо чуттєво – через драми, документалістику та особисті історії. Ми зібрали для вас фільми, що нагадують про нашу землю, її біль і незламний дух. Дивіться, пам'ятайте, поширюйте – адже важливо зберігати історію та ділитися нею.

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"Киснева станція"

З 10 квітня в український прокат виходить біографічна драма "Киснева станція".

В основі історії – знаковий фрагмент біографії лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, коли в часі збіглися найбільші випробування та загрози для його життя і водночас – паростки надій на крихке щастя в умовах тотальної неволі.

"Киснева станція": дивіться онлайн трейлер фільму

Творці фільму "Киснева станція" пропонують свою відповідь на це екзистенційне питання, і саме тому головна сюжетна лінія історії про "радянського Сізіфа" Мустафу – це історія його неможливого кохання, що з'являється всупереч обставинам – як неймовірний дарунок долі.

"Додому"

Прониклива драма про втрату, відповідальність і зв'язок із рідною землею.

Це історія кримського татарина Мустафи, який після загибелі старшого сина на війні вирушає до Києва, щоб повернути тіло хлопця в Крим для традиційного поховання. Разом із молодшим сином Алі вони долають шлях, сповнений конфліктів, болючих спогадів і переосмислення родинних цінностей.

"Додому": дивіться онлайн трейлер фільму

"Додому" став важливим кінематографічним висловлюванням про долю кримськотатарського народу та його боротьбу за збереження ідентичності.

"Чужа молитва"

Історія про відвагу та людяність у часи війни. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про кримську татарку Саїде Арифову, яка під час Другої світової війни врятувала єврейських дітей від нацистів. Працюючи в дитячому притулку в Бахчисараї, вона видавала їх за татарських сиріт, ризикуючи власним життям.

"Чужа молитва": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка досліджує тему вибору, співчуття та сили людського духу, підкреслюючи тісний зв'язок кримських татар та єврейського народу.

"Крим, як це було"

Документальне свідчення анексії півострова.

Це хроніка подій 2014 року, розказана від першої особи українськими військовими, які стали свідками окупації Криму. В основі документальної стрічки – інтерв'ю з офіцерами, що залишилися вірними присязі, унікальні кадри та реконструкція подій, які розкривають механізми захоплення півострова.

"Крим, як це було": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крим. Як це було" – це не просто історія військового спротиву, а глибоке дослідження морального вибору, патріотизму та відповідальності.

"Хайтарма"

Перший фільм про депортацію кримських татар.

Фільм розповідає про одну з найтрагічніших подій в історії кримськотатарського народу – депортацію 1944 року. У центрі сюжету – льотчик Амет-Хан Султан, двічі Герой Радянського Союзу, який повертається в рідний Крим і стає свідком жорстокого виселення свого народу сталінським режимом.

"Хайтарма": дивіться онлайн трейлер фільму

Це не просто воєнна драма, а особиста й колективна історія про біль, пам'ять і незламний дух кримських татар.