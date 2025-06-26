3 легендарных фильма о крымских татарах, которые стоит посмотреть каждому

Ежегодно 26 июня отмечается День крымскотатарского флага. Этот национальный символ олицетворяет единство, самобытность и борьбу крымских татар за свои права.

Именно поэтому сегодня важно обратить внимание на ленты, которые рассказывают о крымскотатарском народе. В материале Кино 24 мы собрали именно такие киноистории.

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"Домой", 2019

Зрители отмечают, что фильм "Домой" является очень сильным и тяжелым для восприятия. По их мнению, актеры блестяще справились со сложными ролями отца и сына. Они также отмечают, что этот многослойный фильм подводит к риторическому вопросу, который звучит в конце: кому мы нужны, если не нужны даже друг другу? "Домой", как отмечают зрители, заставляет задуматься над многими вещами.

"Домой": смотрите онлайн трейлер фильма

По сюжету ленты семья Мустафы – глубоко верующего крымскотатарского мусульманина – потеряла старшего сына, по имени Назим. Мустафа стремится похоронить его на родине, в Крыму. Для этого ему нужно поехать в Киев и забрать тело сына.

В семейном кругу он настаивает, чтобы в путешествии его сопровождал младший сын Алим. Вместе они должны провести 40 дней траура. Это путешествие станет непростым испытанием для обоих.

"Чужая молитва", 2017

Это правдивая история молодой крымскотатарской девушки, которая во время нацистской оккупации Бахчисарая спасла жизнь 88 еврейским детям.

Саиде работала воспитательницей в приюте для татарских сирот. Однажды к ней обратился мальчик Ицхак, который вместе с другими еврейскими детьми скрывался от фашистов. Девушка оказалась перед мучительным выбором: помочь детям и рискнуть собственной жизнью или отказать и оставить их на погибель?

"Чужая молитва": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хайтарма", 2013

Это историческая драма, основана на реальных событиях, развернувшихся в жизни крымскотатарского народа в 1944 году. Тогда, по приказу Сталина, буквально за три дня большинство крымских татар было насильно депортировано с родной земли.

"Хайтарма": смотрите онлайн трейлер фильма

События показаны глазами Аметхана Султана – дважды Героя Советского Союза. В мае 1944 года, во время короткого отпуска, летчик возвращается домой, в Алупку. Именно тогда он становится свидетелем ужасных событий, которые навсегда изменили судьбу его народа.

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