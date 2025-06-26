Саме тому сьогодні важливо звернути увагу на стрічки, які розповідають про кримськотатарський народ. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали саме такі кіноісторії.

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"Додому", 2019

Глядачі зазначають, що фільм "Додому" є дуже сильним і важким для сприйняття. На їхню думку, актори блискуче впоралися зі складними ролями батька та сина. Вони також наголошують, що цей багатошаровий фільм підводить до риторичного питання, яке звучить наприкінці: кому ми потрібні, якщо не потрібні навіть одне одному? "Додому", як зазначають глядачі, змушує замислитися над багатьма речами.

"Додому": дивіться онлайн трейлер фільму

За сюжетом стрічки родина Мустафи – глибоко віруючого кримськотатарського мусульманина – втратила старшого сина, на ім'я Назім. Мустафа прагне поховати його на батьківщині, у Криму. Для цього йому потрібно поїхати до Києва та забрати тіло сина.

У родинному колі він наполягає, щоб у подорожі його супроводжував молодший син Алім. Разом вони мають провести 40 днів жалоби. Ця подорож стане непростим випробуванням для обох.

"Чужа молитва", 2017

Це правдива історія молодої кримськотатарської дівчини, яка під час нацистської окупації Бахчисарая врятувала життя 88 єврейським дітям.

Саїде працювала вихователькою в притулку для татарських сиріт. Одного дня до неї звернувся хлопчик Іцхак, який разом з іншими єврейськими дітьми переховувався від фашистів. Дівчина постала перед болісним вибором: допомогти дітям і ризикнути власним життям чи відмовити й залишити їх на погибель?

"Чужа молитва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хайтарма", 2013

Це історична драма, заснована на реальних подіях, що розгорнулися в житті кримськотатарського народу у 1944 році. Тоді, за наказом Сталіна, буквально за три дні більшість кримських татар було насильно депортовано з рідної землі.

"Хайтарма": дивіться онлайн трейлер фільму

Події показано очима Аметхана Султана – двічі Героя Радянського Союзу. У травні 1944 року, під час короткої відпустки, льотчик повертається додому, в Алупку. Саме тоді він стає свідком жахливих подій, які назавжди змінили долю його народу.

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