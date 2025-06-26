Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety. У матеріалі дізнаєтесь, скільки заробив Шварценеггер за цю роль.

Радимо Прем'єра довгоочікуваного фільму "F1" з Бредом Піттом: чому цю стрічку мають побачити усі

Арнольд Шварценеггер назвав свою найприбутковішу роль в кар'єрі

Арнольд Шварценеггер поділився, що комедія "Близнюки" (1988) принесла йому понад 40 мільйонів доларів прибутку. У фільмі він разом із Денні Де Віто зіграв генетично змінених близнюків, яких розлучили в дитинстві, а згодом вони зустрілися знову вже в дорослому віці.

Ми не взяли ніяких гонорарів, натомість отримали частку з прибутку. Це було фантастично. Ми просто пішли з цим чеком до банку,

– пригадав він.

Арнольд Шварценеггер про найприбутковішу роль: дивіться відео онлайн

На той час Арнольд Шварценеггер уже мав статус зірки бойовиків – таких як "Термінатор", "Хижак" і "Конан-варвар", тож його поява в комедійному жанрі стала несподіванкою. Спершу продюсери сумнівалися в успіху фільму з його участю – як виявилося, зовсім дарма.

До речі, стало відомо, хто буде режисером наступного фільму про легендарного Джеймса Бонда. Подробиці – за посиланням.