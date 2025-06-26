А тепер 57-річний режисер працюватиме над фільмом про свого кумира. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання AP.

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Дені Вільнев стане режисером фільму про Джеймса Бонда: що відомо

Продюсерами нової стрічки стануть Емі Паскаль та Девід Гейман. Дені Вільнев стане режисером. Він зізнається, що це неймовірно велика відповідальність для нього.

Я фанат Бонда до мозку кісток. Для мене це священна територія. Я маю намір зберегти традицію і водночас відкрити шлях для нових місій у майбутньому. Це величезна відповідальність, але також неймовірне хвилювання і велика честь для мене,

– сказав Вільнев.

Хоча фанати завжди доволі скептично ставляться до спін-оффів, однак творці, які отримали контроль над франшизою, запевнили прихильників, що Джеймс Бонд буде у руках одного із найкращих сучасних режисерів.

На місце Дені Вільнева також претендували такі кінотворці: Едвард Бергер ("Конклав"), Пол Кінг ("Паддінгтон 2"), Едгар Райт ("На драйві") і Джонатан Нолан (співавтор "Світ Дикого Заходу").

Більше подробиць про фільм наразі не розкривають. Відомо, що цього літа Дені Вільнев зніматиме третю частину "Дюни", тож, ймовірно, після виробництва розпочнеться робота над стрічкою про легенду – Джеймса Бонда.

До речі, фільм "Дюна: Частина друга" знімали на об'єктиви української компанії. Читайте подробиці – за посиланням.