Представник компанії, яка виготовила ці об'єктиви, Костянтин Гарькавий, поділився деталями того, як Україна долучилась до створення цієї історичної стрічки.

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"Дюну" знімали на українські об'єктиви: що відомо

Костянтин Гарькавий розповів, що під час зйомок голлівудського хіта активно використовували об'єктиви IronGlass x VLFV Lens Rehousing. Ця компанія спеціалізується на реставрації вінтажних лінз, які перетворюють у сучасні професійні пристрої.

Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll залізяк,

– розповів Гарькавий.

Розробку корпусу та механіки цих лінз розпочали у 2021 році, і на початку 2022 року вже було виготовлено частину прототипів. Навіть за умов війни, команда IronGlass продовжувала активно працювати, і вчасно зуміла виготовити об'єктиви для головного оператора обох фільмів "Дюна" – Грейга Фрейзера.

Попри тяжкі часи команда продовжувала працювати, хтось на місцях, хтось дистанційно з окопів. Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити передсерійні залізяки для Грейга Фрейзера, та він на повну використав їх на знімальному майданчику,

– написав Костянтин.

Чоловік зазначив, що техніку, яку виробляє Україна, оцінили й не було жодних нарікань на механіку та оптичну складову. Він неймовірно пишається тим, що навіть у складні часи у стані війни українці можуть робити якісний продукт світового рівня та бути причетними до яскравих кіноподій.

Що відомо про фільм "Дюна: Частина друга"

"Дюна: Частина друга" Дені Вільнева – продовження науково-фантастичної історії про Пола Атріда за культовими романами письменника Френка Герберта.

Робота над фільмом почалася у 2021 році. Прем'єра була запланована на кінець 2023 року, але через страйки у Голлівуді вихід стрічки перенесли.

5 лютого 2024 року в Лондоні відбулась світова прем’єра фільму "Дюна: Частина друга". Дата виходу в Україні – 29 лютого 2024 року.

"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму