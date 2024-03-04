Представитель компании, которая изготовила эти объективы, Константин Гарькавый, поделился деталями того, как Украина присоединилась к созданию этой исторической ленты.

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"Дюну" снимали на украинские объективы: что известно

Константин Гарькавый рассказал, что во время съемок голливудского хита активно использовали объективы IronGlass x VLFV Lens Rehousing. Эта компания специализируется на реставрации винтажных линз, которые превращают в современные профессиональные устройства.

Это далеко не первое большое кино с участием наших линз, но оно стало настоящим испытательным полигоном для наших MKll железяк,

– рассказал Гарькавый.

Разработку корпуса и механики этих линз начали в 2021 году, и в начале 2022 года уже была изготовлена часть прототипов. Даже в условиях войны, команда IronGlass продолжала активно работать, и вовремя сумела изготовить объективы для главного оператора обоих фильмов "Дюна" – Грейга Фрейзера.

Несмотря на тяжелые времена команда продолжала работать, кто-то на местах, кто-то дистанционно из окопов. Я очень рад, что мы успели вовремя сделать предсерийные железки для Грейга Фрейзера, и он на полную использовал их на съемочной площадке,

– написал Константин.

Мужчина отметил, что технику, которую производит Украина оценили и не было никаких нареканий на механику и оптическую составляющую. И он невероятно гордится тем, что даже в сложные времена в состоянии войны украинцы могут делать качественный продукт мирового уровня и быть причастными к ярким кинособытиям.

Что известно о фильме "Дюна: Часть вторая"

"Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева – продолжение научно-фантастической истории о Поле Атриде по культовым романам писателя Фрэнка Герберта.

Работа над фильмом началась в 2021 году. Премьера была запланирована на конец 2023 года, но из-за забастовок в Голливуде выход ленты перенесли.

5 февраля 2024 года в Лондоне состоялась мировая премьера фильма "Дюна: Часть вторая". Дата выхода в Украине – 29 февраля 2024 года.

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма