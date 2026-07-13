Не смотрите их натощак: 3 невероятных фильма о кулинарии, любви и страсти

Кулинария в кино – это отдельный вид искусства, способный передать страсть, любовь и жизненные драмы гораздо лучше, чем слова. Есть фильмы, которые настолько реалистично и эстетично изображают процесс приготовления еды, что во время просмотра ваш желудок гарантированно начнет просить чего-нибудь вкусненького.

Если вы ищете идеальный фильм на вечер, то предлагаем вам шедевры мирового кинематографа, которые категорически запрещено смотреть на голодный желудок.

"Пряности и страсти" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет фильма разворачивается вокруг индийской семьи эмигрантов, которая из-за трагических обстоятельств на родине переезжает в уютный городок в Провансе. Они решают открыть там ресторан традиционной индийской кухни с восточными пряностями и громкой музыкой. Однако это заведение появляется прямо напротив классического французского ресторана, удостоенного звезды Мишлен и которым руководит утонченная и строгая мадам Малори. Между соседями разгорается настоящая кулинарная и культурная война за расположение местных гурманов. Впрочем, все меняется, когда мадам Малори замечает невероятный кулинарный талант юного индийского парня Хассана, способного объединить две совершенно разные культуры на одной тарелке.

"Пряности и страсти": смотрите трейлер фильма онлайн

"Вкус страсти" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,4

В центре истории оказываются известный повар Доден и его неизменная ассистентка Эжени, которые работают бок о бок уже более двадцати лет. За это долгое время их общая страсть к созданию кулинарных шедевров переросла в глубокое и искреннее романтическое чувство. Однако Эжени превыше всего ценит собственную свободу, поэтому каждый раз отклоняет предложения Додена выйти за него замуж. Тогда влюбленный мужчина решает сделать то, чего никогда раньше не делал. Он начинает сам готовить для своей возлюбленной, выражая все свои чувства языком изысканных блюд.

"Вкус страсти": смотрите трейлер фильма онлайн

"Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" (2009)

Рейтинг IMDb: 7

В Париже 1950-х годов жена американского дипломата Джулия Чайлд откровенно скучает, пока не находит свое истинное призвание во французской кухне и не решает написать об этом книгу. Спустя полвека в Нью-Йорке обычная операторша колл-центра Джули Пауэлл хочет изменить свою жизнь, поэтому бросает себе вызов. Она обещает за год приготовить все 524 рецепта из легендарной книги Джулии Чайлд и подробно описывать этот опыт в своем блоге.

"Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту": смотрите трейлер фильма онлайн

Если вам хочется узнать интересные факты о фильме "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту", то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.