Якщо ви шукаєте ідеальне кіно на вечір, то пропонуємо вам шедеври світового кінематографа, які категорично заборонено дивитися на голодний шлунок.

"Прянощі і пристрасті" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет стрічки розгортається навколо індійської родини емігрантів, яка через трагічні обставини на батьківщині переїжджає до затишного містечка у Провансі. Вони вирішують відкрити там ресторан традиційної індійської кухні зі східними прянощами та гучною музикою. Однак цей заклад з'являється прямо навпроти класичного французького ресторану, який має зірку Мішлен і яким керує витончена та сувора мадам Малорі. Між сусідами спалахує справжня кулінарна та культурна війна за прихильність місцевих гурманів. Втім, все змінюється, коли мадам Малорі помічає неймовірний кухарський талант юного індійського хлопця Хассана, здатного поєднати дві абсолютно різні культури на одній тарілці.

"Прянощі і пристрасті": дивіться трейлер фільму онлайн

"Смак пристрасті" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,4

У центрі історії опиняються відомий кухар Доден і його незмінна асистентка Ежені, які працюють пліч-о-пліч уже понад двадцять років. За цей довгий час спільна пристрасть до створення кулінарних шедеврів переросла у глибоке та щире романтичне почуття. Проте Ежені понад усе цінує власну свободу, тому щоразу відхиляє пропозиції Додена вийти за нього заміж. Тоді закоханий чоловік вирішує зробити те, чого ніколи не робив раніше. Він починає сам готувати для своєї коханої, висловлюючи всі почуття мовою вишуканих страв.

"Смак пристрасті": дивіться трейлер фільму онлайн

"Джулі та Джулія: Готуємо щастя за рецептом" (2009)

Рейтинг IMDb: 7

У Парижі 1950-х років дружина американського дипломата Джулія Чайлд відверто нудьгує, поки не знаходить своє справжнє покликання у французькій кухні та не вирішує написати про це книгу. Через півстоліття в Нью-Йорку звичайна операторка колцентру Джулі Пауелл хоче змінити своє життя, тож кидає собі виклик. Вона обіцяє за рік приготувати всі 524 рецепти з легендарної книги Джулії Чайлд та детально описувати цей досвід у своєму блозі.

"Джулі та Джулія: Готуємо щастя за рецептом": дивіться трейлер фільму онлайн

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