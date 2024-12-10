Новейшая биографическая драма 2024 года, которая точно станет вашим фаворитом

Обычно жизнь артиста – это насыщенная история, полная радостей и разочарований. Такие истории хорошо ложатся в основы для экранизаций, ведь они показывают становление звезды, со всеми сложностями, унынием и, в конце концов, триумфом. В мире снят уже не один десяток фильмов об истории жизни известного артиста.

Например, в этом году Франция и Бельгия выпустили биографическую драму об истории жизни всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура. Лента посвящена столетию со дня рождения исполнителя. С 12 декабря этот фильм выходит в украинский прокат.

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"Месье Азнавур" – новая биографическая драма 2024 года, которая станет вашим фаворитом

Сюжет и режиссеры

По сюжету, в начале 1920-х годов семья Азнавурян эмигрировала во Францию. Здесь в 1924 году родился Шахнур Варенаг Азнавурян, впоследствии взявший сценический псевдоним Шарль Азнавур. Молодой человек с необычным голосом и скромной внешностью решил стать артистом. И познакомился с Эдит Пиаф, которая стала его наставницей. Спустя годы успехов и неудач Шарль Азнавур достиг столь желанного триумфа. Выступил в США и его начали узнавать по всему миру.

Вся эта история жизни легла в основу байопика "Месье Азнавур", снявшего дуэт французских режиссеров: Гран Кор Маляд и Мехди Идир. А роль самого Азнавура на экране сыграл актер Тагар Рахим, ранее игравший в "Мадам Паутина" от Marvel и "Наполеон" от Ридли Скотта. Лента уже вышла в мировой прокат.

"Месье Азнавур": смотрите онлайн трейлер фильма

Мехди Идир и Гран Кор Маляд оказались в режиссерских креслах не случайно – их участие одобрил сам Шарль Азнавур незадолго до смерти, ведь он был в восторге от их фильма "Пациенты" 2016 года. Перед написанием сценария дуэт прочитал две автобиографии художника, публицистические произведения, переслушали более тысячи песен, а также создатели просмотрели все возможные документальные картины. Инициатором снять фильм стал зять Азнавура, принимавший непосредственное участие во всех этапах производства.

Творческая команда

Над созданием картины трудилась звездная команда. Художник-постановщик – двухкратный обладатель Премии "Сезар" Стефан Розембаум, известный по лентам "Маскарад" и "Кафе желаний". Фильм создан продюсерами фильмов Франсуа Озона и франшизы об Агенте 117.

Актрисы, прыгнувшие выше своей головы

Шарль Азнавур – невероятно продуктивный. Он написал более 1000 песен для себя и других и продал около 180 миллионов записей, включая 51 студийный альбом на французском языке, еще 41 на других языках и 23 концертных альбома. При жизни он также стал кинозвездой – снялся более чем в 90 лентах. Такой объем личности нужно было реализовать актеру.



Фильм "Месье Азнавур" / Кадр из фильма

В процессе подготовки Рахим часами пересматривал интервью и документальные фильмы о своем персонаже. Также он лично проинтервьюировал жену, дочерей, сына и сестру певца.

Для роли Эдит Пиаф режиссеры выбрали французскую актрису Мари-Жюли Боп. Она же смогла передать юмор, присущий Пиафу, ведь Шарль рассказывал, что она всегда шутила.

В то же время, для авторов было важно найти актеров армянского происхождения.

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