Фильмы с морской атмосферой: что посмотреть летом в отпуске

Летний сезон только набирает обороты. Кто-то уже активно пакует чемоданы в преддверии далекой поездки на море, а кому-то еще предстоит немного подождать до заветного отпуска.

Поскольку в пути придётся провести много времени, то чтобы оно пролетело чуть быстрее, можно посмотреть фильмы, которые создадут атмосферу отпуска. Сегодня в этом материале 24 Канал расскажет о некоторых из них.

Обратите внимание Три лучших фильма для первого свидания

"Назови меня своим именем", 2017

Рейтинг IMDb: 7,8

События разворачиваются на севере Италии летом 1983 года. Элио проводит время в семейном поместье, занимаясь музыкой, чтением и общением с девушками. К ним присоединяется Оливер – раскованный и уверенный в себе американский студент, который должен помогать отцу Элио в его научных исследованиях.

Сначала отношения между юношами напряженные из-за разных характеров. Однако со временем между ними возникает сильное эмоциональное и физическое влечение

"Назови меня своим именем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жена напрокат", 2011

Рейтинг IMDb: 6,4

Дэнни — пластический хирург, который "играет" на женских чувствах, притворяясь женатым, и, как следствие, не готов к серьёзным отношениям. Но очередная девушка требует познакомить её с женой, чтобы та подтвердила бракоразводный процесс. Как будет "выкручиваться" главный герой из различных курьезных ситуаций – одна из главных интриг фильма.

"Жена напрокат": смотрите онлайн трейлер фильма

"Летняя ночь в Барселоне", 2013

Рейтинг IMDb: 6,2

Фильм охватывает шесть разных любовных историй, каждая из которых раскрывает различные грани чувств. В центре событий оказываются жители города, чьи судьбы переплетаются на фоне редкого астрономического явления – кометы Роза, которая в тот вечер в последний раз пролетела над Землей.

"Летняя ночь в Барселоне": смотрите онлайн трейлер фильма

"Римские приключения", 2012

Рейтинг IMDb: 6,3

Романтическая комедия состоит из четырёх разных новелл. Все истории происходят в Риме и рассказывают о любви, славе, супружеской неверности и неожиданных жизненных поворотах.

"Римские приключения": смотрите онлайн трейлер фильма

А знали ли вы, что Гринч может снова вернуться на экраны, ведь началась работа над продолжением семейной комедии.