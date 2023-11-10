Что посмотреть, чтобы поплакать: 8 фильмов, которые разобьют вам сердце

Иногда единственное, что может спасти от переполняющих эмоций – это изрядно поплакать за просмотром хорошего фильма. В этом вам поможет наша следующая подборка, где каждый найдет себе что-нибудь по вкусу.

8 самых эмоциональных фильмов, которые точно коснутся вашей души. Готовьте салфетки и приготовьтесь к просмотру трепетной ленты, которая не оставит вас равнодушными.

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Фильмы, которые разобьют вам сердце

"Хорошие дети не плачут"

Шестиклассница Акки – это настоящая хулиганка: она охотно играет в футбол, конфликтует с ребятами и не боится ничего, кроме любви. Но когда ей ставят диагноз лейкемия, сама любовь становится источником сил для борьбы с болезнью и принятия неизбежной.

"Хорошие дети не плачут": смотрите онлайн трейлер фильма

"В пяти шагах к любви"

От одного прикосновения влюбленные могут почувствовать себя выше облаков. Но для Стеллы это уже остается непонятным. Из-за ее кистозного фиброза девушке запрещено приближаться к другим людям ближе, чем на полтора метра, чтобы избежать передачи смертельных бактерий. Стелла жила бы в собственном колпаке, если бы не встретила Вилла, парня с аналогичным диагнозом, еще не привыкшим к такому ограничению. Несмотря на все запреты, парень и девушка начали активно общаться. Это была настоящая любовь, любовь на расстоянии в полтора метра.

"В пяти шагах к любви": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пурпурные сердца"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Музыкантка с большим талантом соглашается выйти замуж за морского пехотинца из расчета. Однако неожиданная трагедия превращает вымышленные отношения в подлинные чувства.

"Пурпурные сердца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Винные звезды"

Даже несмотря на свою молодость, Хейзел не может себя считать счастливой, поскольку у нее диагностирован рак. Посещая группу поддержки, Хейзел встречает Августа. Он тоже пережил болезнь, однако сейчас он на пути к выздоровлению и испытывает подлинное счастье. Август хочет, чтобы Хейзел также начала ценить жизнь, и даже несмотря на расстояние, которое создает девушка, он влюбляется в нее. Хейзел обнаруживает, что безысходность и гнев на долю могут измениться, когда рядом нужен человек.

"Винные звезды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жизнь за год"

Рассказ о 17-летнем Дэрилле, который узнал о том, что его подруга страдает смертельной болезнью. Он решил подарить девушке больше впечатлений, вмещая это в последний год, который ей остался для жизни.

"Жизнь за год": смотрите онлайн трейлер фильма

"Верю в любовь"

История настоящей звезды христианской музыки, Джереми Кемпа, способного собирать тысячи людей, а его вдохновением является любовь. Парень влюблен в девушку, ответившую ему в чувствах. На их пути находится только одно испытание – неизлечимая болезнь девушки. Может ли это помешать их счастью? Они готовы наслаждаться каждым моментом вместе, сражаться за свою судьбу и безгранично любить друг друга, даже до самой смерти. Они решат доказать, что надежда всегда жива, даже в самые трудные времена.

"Верю в любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мой папа"

После утраты своей жены молодой отец решает посвятить свою жизнь воспитанию своей маленькой дочери. Их путь непрост, он наполнен смехом и слезами, серьезными испытаниями и безграничной, преданной любовью.

"Мой папа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Полночное солнце"

Кэти Прайс, семнадцатилетняя девушка, которая с самого детства живет с редким заболеванием – повышенной чувствительностью к угрожающим ей солнечным лучам. Поэтому он днем воздерживается от выхода на улицу и выбирает ночной режим жизни. Это ограничение открывает перед ней новый мир возможностей – играть на гитаре, прогуливаться в темноте. В течение многих лет она наблюдала за привлекательным Чарли через окно своей комнаты. Однако однажды ночью он решает познакомиться с девушкой. Таинственность Кэти привлекает Чарли, и они прекрасно проводят время по ночам, влюбляясь друг в друга. Но девушка не смеет рассказать Чарли о своей болезни, потому что она так желает хоть немного насладиться нормальной жизнью.

"Полночное солнце": смотрите онлайн трейлер фильма