6 экранизаций Джейн Остин, доказывающих, что любовь всегда была сложным делом

24 Канал собрал шесть экранизаций произведений Джейн Остин. В этих фильмах на вечер романтики хватает, но без интриг, разочарований и светских скандалов не обходится.

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"Убеждение", 2022

Жанр: романтическая драма, комедия

IMDb: 5,8



Восемь лет назад Энн Эллиот отказалась от возлюбленного, послушавшись советов семьи. Теперь Фредерик Вентворт возвращается – успешный, состоятельный и по-прежнему неравнодушный к бывшей невесте. Вот только во второй раз разобраться в собственных чувствах оказывается не так просто. Главную роль сыграла Дакота Джонсон.

Что говорят критики: экранизацию раскритиковали за чрезмерно современный юмор и отход от оригинального романа. На Rotten Tomatoes у фильма всего 30% положительных рецензий.



"Убеждение": смотреть трейлер

"Эмма" 2020

Жанр: романтическая комедия, драма

IMDb: 6,7

Эмма Вудхаус – молодая, богатая и абсолютно убежденная, что лучше всех знает, кому с кем стоит жениться. Она активно вмешивается в чужую личную жизнь, создавая больше проблем, чем романтических пар. А вот собственные чувства упорно не замечает. Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой.

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Что говорят критики: фильм хвалят за изысканную картинку, костюмы, тонкий юмор и харизму главной героини. На Rotten Tomatoes – 86% положительных рецензий.



"Эмма": смотреть трейлер

"Сандитон", 2019–2023

Жанр: историческая драма, мелодрама

IMDb: 7,6

Количество сезонов: 3

Молодая Шарлотта Хейвуд приезжает в приморский городок Сандитон, который только начинает превращаться в модный курорт. Вместо спокойного отдыха ее ждут светские интриги, семейные тайны и знакомство с загадочным Сидни Паркером. И, конечно же, любовь, которая не собирается быть простой.

Что говорят критики: сериал отмечают за атмосферу и романтические сюжетные линии, хотя первый сезон критиковали за чрезмерную мелодраматичность. Общий рейтинг критиков на Rotten Tomatoes составляет 82%.



"Сандитон": смотреть трейлер

"Любовь и дружба", 2016

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,3

Хитрая и очаровательная вдова леди Сьюзан Вернон решает удачно устроить личную жизнь – свою и дочери. Для этого она беззастенчиво манипулирует мужчинами, плетет интриги и нарушает все возможные правила приличия. Ведь зачем ждать настоящую любовь, если можно организовать выгодный брак?

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Что говорят критики: одну из самых ироничных экранизаций произведений писательницы высоко оценили за острые диалоги, сатиру и блестящую игру Бэкинсейл. На Rotten Tomatoes – 96% положительных рецензий.



"Любовь и дружба": смотреть трейлер

"Гордость и предубеждение", 2005

Жанр: романтическая драма

IMDb: 7,8



Элизабет Беннет знакомится с состоятельным мистером Дарси и сразу решает, что более высокомерного мужчину она еще не встречала. Он тоже не спешит проявлять симпатию. Однако на фоне взаимных обид постепенно зарождается чувство, которому мешают гордость, предубеждения и социальные условности. Главные роли исполнили Кира Найтли и Мэтью Макфедьен.

Что говорят критики: фильм Джо Райта получил положительные отзывы благодаря актерской химии, атмосфере и современному взгляду на классику. На Rotten Tomatoes – 87% положительных рецензий.



"Гордость и предубеждение": смотреть трейлер

"Мэнсфилд-парк", 1999

Жанр: романтическая драма

IMDb: 7,0

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Бедная Фанни Прайс попадает на воспитание к богатым родственникам и быстро понимает, что за роскошными интерьерами скрываются далеко не лучшие человеческие качества. Когда в поместье начинаются любовные интриги, девушке приходится выбирать между собственными убеждениями и ожиданиями общества.

Что говорят критики: экранизацию Патриции Роземы хвалят за смелую режиссуру и сильные актерские работы, хотя она довольно свободно трактует роман. На Rotten Tomatoes – 78% положительных рецензий.

"Мэнсфилд-парк": смотреть трейлер





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