Ненависть, перерастающая в любовь: 3 захватывающих фильма, которые точно вам понравятся

Фильмы о любви... Кто же их не любит? Пожалуй, таких людей практически нет. Безумные эмоции, искренние чувства - то что захватывает каждого зрителя. Однако среди огромного списка о невероятной любви отдельное место в сердце киноманов занимают киноленты, где чувство между героями зарождается из ненависти друг к другу.

Такие фильмы всегда держат в напряжении благодаря бешеной химии между героями, которая разгорается каждый раз при их спорах. Поэтому, Кино 24 подготовило 3 киноленты о зарождении искренней любви, в которую было невозможно поверить между героями, которые сначала не могли находиться рядом друг с другом и 5 минут.

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"Мой любимый враг"

Эта кинолента вызвала настоящий фурор среди тех, кто любит смотреть фильмы с тропом "от ненависти к любви".

Главные герои – Люси Хаттон и Джошуа Темплмен работают ассистентами руководителей нью-йоркского издательства. Так сложилось, что они должны делить между собой офис, поэтому, очевидно, что они каждый день видятся, более того – сидят друг напротив друга, но они просто терпеть друг друга не могут.

Герои настолько разные между собой, что даже трудно представить двух еще более не похожих людей. Эта разница их очень раздражает. Люси энергичная, привлекательная, носит яркую одежду и делает все, чтобы угодить окружающим. Он строгий, серьезный, кажется немного скучным и почти совсем не улыбается. Между ними постоянное соревнование в рабочих вопросах, и однажды на кону оказывается высокая должность, о которой оба мечтают.

Однако их соперничество неожиданно прерывается поцелуем в лифте. Так, Люси начинает понимать, что от ненависти до любви может быть всего один шаг.

"Мой любимый враг": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жизнь, как она есть"

Эта парочка после единственного рокового свидания точно имеет кое-что общее между собой – это ненависть друг к другу и и любовь к крестнице Софи. По сюжету, Холли Беренсон – поставщик пищевых продуктов, а Эрик Мессер – перспективный директор спортивной сети. Когда внезапно они становятся единственными, кто остается у Софи, то вынуждены закрыть глаза на те разногласия, которые были между ними. Им придется найти хоть что-то общее между собой, ведь теперь они будут жить под одной крышей. Но, будет ли легким их совместное проживание?

"Жизнь, как она есть": смотрите онлайн трейлер фильма

"Случайный мужчина"

По сюжету, главная героиня Эмма работает на радио. У женщины шоу, которое пользуется большой популярностью и успехом, особенно среди женщин. У нее всегда есть советы для всех и для любой ситуации. Однажды Эмма убеждает одну радиослушательницу расстаться со своим мужем по той простой причине, что он непорядочный и плохой парень. Со временем сама Эмма знакомится с успешным редактором Ричардом и даже собирается за него замуж. Но оказывается, что у Эммы почему-то уже стоит штамп в паспорте. Однако, как же это могло произойти?

Она могла ожидать что угодно, однако точно не то, что она замужем за тем самым "плохим парнем", которого разлучила с женой.

"Случайный муж": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы хотите провести хорошо время и посмотреть романтические фильмы с бешеными эмоциями между героями, то эти киноленты обязательно должны быть в вашем списке. Приятного просмотра!