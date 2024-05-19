Такі фільми завжди тримають в напрузі завдяки шаленій хімії між героями, яка розпалюється щоразу при їхніх суперечках. Тож, Кіно 24 підготувало 3 кінострічки про зародження щирого кохання, в яке було неможливо повірити між героями, які спершу не могли перебувати поруч одне з одним і 5 хвилин.

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"Мій коханий ворог"

Ця кінострічка викликала справжній фурор серед тих, хто любить дивитися фільми з тропом "від ненависті до кохання".

Головні герої – Люсі Гаттон та Джошуа Темплмен працюють асистентами керівників нью-йоркського видавництва. Так склалося, що вони повинні ділити між собою офіс, тож, очевидно, що вони кожного дня бачаться, ба більше – сидять один навпроти одного, але вони просто терпіти одне одного не можуть.

Герої настільки різні між собою, що аж важко уявити двох ще більше не схожих людей. Ця різниця їх дуже дратує. Люсі енергійна, приваблива, носить яскравий одяг і робить все, щоб догодити оточуючим. Він суворий, серйозний, видається трохи нудним і майже зовсім не посміхається. Між ними постійне змагання в робочих питаннях, і одного разу на кону виявляється висока посада, про яку обоє мріють.

Однак їхнє суперництво несподівано переривається поцілунком у ліфті. Так, Люсі починає розуміти, що від ненависті до кохання може бути лише один крок.

"Мій коханий ворог": дивіться онлайн трейлер фільму

"Життя, як воно є"

Ця парочка після єдиного фатального побачення точно має дещо спільне між собою – це ненависть одне до одного і і любов до хрещениці Софі. За сюжетом, Холлі Беренсон – постачальник харчових продуктів, а Ерік Мессер – перспективний директор спортивної мережі. Коли раптово вони стають єдиними, хто залишається у Софі, то змушені закрити очі на ті розбіжності, які були між ними. Їм доведеться знайти хоч щось спільне між собою, адже тепер вони житимуть під одним дахом. Та, чи буде легким їхнє спільне проживання?

"Життя, як воно є": дивіться онлайн трейлер фільму

"Випадковий чоловік"

За сюжетом, головна героїня Емма працює на радіо. В жінки шоу, яке користується неабиякою популярністю та успіхом, особливо серед жінок. В неї завжди є поради для всіх і для будь-якої ситуації. Одного разу Емма переконує одну радіослухачку розлучитися зі своїм чоловіком по тій простій причині, що він непорядний і поганий хлопець. Згодом сама Емма знайомиться з успішним редактором Річардом і навіть збирається за нього заміж. Але виявляється, що в Емми чомусь вже стоїть штамп в паспорті. Однак, як же ж це могло статися?

Вона могла очікувати що завгодно, проте точно не те, що вона одружена з тим самим "поганим хлопцем", якого розлучила з дружиною.

"Випадковий чоловік": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо ви хочете провести гарно час і подивитися романтичні фільми з шаленими емоціями між героями, то ці кінострічки обов'язково повинні бути у вашому списку. Приємного перегляду!