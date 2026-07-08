Кинематограф не раз обращался к этой теме, показывая, как жизненные обстоятельства, границы и возрастные ограничения разлучают людей по разным уголкам планеты. Если вы ищете глубокое кино, которое заставит по-настоящему сопереживать героям и, возможно, даже плакать, эта подборка для вас. 24 Канал собрал трогательные фильмы, в которых сюжет сосредоточен на болезненном опыте отношений на расстоянии и показывает, какую высокую цену приходится платить за право быть вместе.

"Как сумасшедший" (2011)

Рейтинг IMDb: 6,6

Британская студентка Анна и американец Джейкоб страстно влюбляются друг в друга во время учебы в колледже Лос-Анджелеса. Когда приходит время возвращаться домой, девушка из-за неосторожности нарушает условия своей студенческой визы, чтобы провести с любимым немного больше времени. Эта ошибка становится роковой, ведь девушке официально запрещают въезд в США. Теперь герои оказываются по разные стороны океана, в совершенно разных жизненных ритмах и часовых поясах.

"Как сумасшедший": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дорогой Джон" (2010)

Рейтинг IMDb: 6,3

Молодой солдат армии США Джон приезжает домой в короткий отпуск, где случайно знакомится со студенткой Саванной. Между ними мгновенно вспыхивают сильные чувства, но проходят две недели, и парень вынужден вернуться на службу. Единственной связью между ними становятся бумажные письма, которые они регулярно пишут друг другу из разных уголков планеты. Однако террористические акты 11 сентября полностью меняют ход истории. Из-за этого Джон стоит перед трудным выбором – продлить свой армейский контракт или вернуться к любимой.

"Дорогой Джон": смотрите трейлер фильма онлайн

"Искупление" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,8

Сюжет этой драмы разворачивается на фоне Второй мировой войны, а причиной разлуки влюбленных становится страшная клевета. Юная Брайони несправедливо обвиняет возлюбленного своей старшей сестры Сесилии, Робби, в преступлении, которого он не совершал. Парня отправляют за решетку, а впоследствии, вместо тюрьмы, он оказывается в самом аду войны среди британских войск во Франции. Сесилия разрывает все контакты с семьей и уходит работать военной медсестрой. На протяжении всего фильма герои живут лишь редкими встречами на вокзалах и в кафе во время его отпусков, цепляясь за общие воспоминания о прошлом лете.

"Искупление": смотрите трейлер фильма онлайн

Впрочем, если вы устали от драм, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом о фильмах, которые подарят вам абсолютное спокойствие.