Кінематограф неодноразово звертався до цієї теми, показуючи, як життєві обставини, кордони та вікові заборони розводять людей по різних куточках планети. Якщо ви шукаєте глибоке кіно, яке змусить по-справжньому співпереживати героям та, можливо, навіть плакати, ця добірка для вас. 24 Канал зібрав зворушливі стрічки, де сюжет фокусується на болісному досвіді стосунків на відстані й показує, яку високу ціну доводиться платити за право бути разом.

"Як божевільний" (2011)

Рейтинг IMDb: 6,6

Британська студентка Анна та американець Джейкоб палко закохуються одне в одного під час навчання в коледжі Лос-Анджелеса. Коли настає час повертатися додому, дівчина через необачність порушує умови своєї студентської візи, щоб провести з коханим трохи більше часу. Ця помилка стає фатальною, адже дівчині офіційно забороняють в'їзд до США. Тепер герої опиняються по різні боки океану, у зовсім несхожих життєвих ритмах та часових поясах.

"Як божевільний" : дивіться трейлер фільму онлайн

"Любий Джон" (2010)

Рейтинг IMDb: 6,3

Молодий солдат армії США Джон приїздить додому у коротку відпустку, де випадково знайомиться зі студенткою Саванною. Між ними миттєво спалахує сильне почуття, але два тижні минають, і хлопець змушений повернутися на службу. Єдиним містком між ними стають паперові листи, які вони регулярно пишуть одне одному з різних куточків планети. Однак терористичні акти 11 вересня повністю змінюють хід історії. Через це Джон постає перед важким вибором – продовжити свій армійський контракт чи повернутися до коханої.

"Любий Джон" : дивіться трейлер фільму онлайн

"Спокута" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,8

Сюжет цієї драми розгортається на тлі Другої світової війни, а причиною розлуки закоханих стає страшний наклеп. Юна Брайоні несправедливо звинувачує коханця своєї старшої сестри Сесилії, Роббі, у злочині, якого він не вчиняв. Хлопця відправляють за ґрати, а згодом, замість ув'язнення, він опиняється в самому пеклі війни серед британських військ у Франції. Сесилія розриває всі контакти з родиною та йде працювати військовою медсестрою. Протягом усього фільму герої живуть лише рідкісними зустрічами на вокзалах і в кафе під час його звільнень, тримаючись за спільні спогади з минулого літа.

"Спокута" : дивіться трейлер фільму онлайн

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