Замість них тільки красива картинка, приємна музика та затишна атмосфера. 24 Канал зібрав дивовижні фільми, які допомагають розслабитися після важкого дня.

Фільми, які дарують спокій

"Патерсон" (2016)

Цей фільм варто подивитися як мінімум через те, що він вчить глядачів шукати красу в простих буденних речах. Сюжет знайомить нас із водієм автобуса, на ім'я Патерсон, який має таємне хобі. Після кожного робочого дня, під час якого він уважно слухає історії з життя своїх пасажирів, чоловік пише вірші у блокнот. Вдома на нього завжди чекає кохана дружина Лаура. Вона постійно генерує нові творчі ідеї, палко підтримує захоплення чоловіка та мотивує його не кидати поезію. Попри безліч дрібних труднощів, Патерсон продовжує писати виключно для себе, аж поки одна несподівана подія повністю не змінює його звичний життєвий ритм.

"Патерсон": дивіться трейлер фільму онлайн

"Кухар на колесах" (2014)

Це ідеальний вибір для вечора, коли хочеться відчути смак свободи та надихнутися на зміни. Фільм розповідає про талановитого шеф-кухаря, який через серйозну творчу кризу та конфлікт із критиком кидає роботу в елітному ресторані. Замість того щоб опустити руки, чоловік вирішує почати все з нуля. Він купує старенький фургон, бере в помічники свого маленького сина і вирушає у велику подорож країною, готуючи для звичайних людей неймовірні сендвічі.

"Кухар на колесах": дивіться трейлер фільму онлайн

"Таємне життя Волтера Мітті" (2013)

Цю кінокартину треба подивитися хоча б заради фантастичних краєвидів Ісландії, які буквально лікують від стресу та розширюють горизонти. У центрі сюжету опиняється скромний і непомітний працівник відомого журналу Волтер Мітті. Він веде дуже тихе життя, а всі свої мрії про подвиги та кохання реалізує лише у власних яскравих фантазіях. Втім, одного дня Волтер змушений наважитися на божевільний крок – вийти з зони комфорту і вирушити у реальну, повну небезпек та пригод подорож навколо світу.

"Таємне життя Волтера Мітті": дивіться трейлер фільму онлайн

"Мій сусід Тоторо" (1988)

Легендарне аніме Хаяо Міядзакі також опинилося в нашому списку, бо дарує рідкісне сьогодні відчуття абсолютної безпеки та дитячої безтурботності. У цьому всесвіті взагалі немає зла, підлості чи негативу, тому воно ідеально підходить для розвантаження голови. Сюжет фільму розповідає про двох маленьких сестер, які разом з татом переїжджають жити в старий будинок у селі. Досліджуючи навколишню природу, дівчата випадково знаходять прохід до дивовижного лісового світу. Там вони знайомляться із величезним, пухнастим і неймовірно добрим духом лісу, на ім'я Тоторо.

"Мій сусід Тоторо": дивіться трейлер фільму онлайн

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