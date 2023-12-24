Киновечер со звездой: 5 лучших фильмов о любви и Рождество

Рождество – время семейного уюта и атмосферных вечеров. Часто эти вечера мы проводим в компании любимого человека за просмотром праздничных лент.

В канун праздников 24 Канал пообщался с актером Максимом Девизоровым, который сейчас служит в ВСУ. Специально для наших читателей защитник поделился собственной подборкой фильмов, которые отлично подойдут для семейного просмотра.

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Фильмы о любви и Рождество от Максима Девизорова

"Отдых по обмену", 2006

Похоже, эта романтическая комедия любима среди многих наших актеров, ведь именно ее на днях рекомендовала также Анастасия Цимбалару. Это лента об Аманде из Лос-Анджелеса и Айрис из Лондона, которые уходят от проблем в личной жизни и меняются на две недели домами.

Фильм Нэнси Мейерс о том, как успешна, но одинока героиня Камерон Диаз на рождественские праздники меняется домами с просто одинокой Кейт Уинслет. Фильм о том, как здорово влюбляться! Особенно зимой! И куда проще это сделать, если выйти из зоны комфорта,

– высказался об этой ленте Максим.

"Отдых по обмену": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вик Адалин", 2015

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

В следующем фильме, рекомендованном актером, рассказывается история девушки Аделин Боумен, которая в 27-летнем переживает автокатастрофу и перестает стареть. Сто лет спустя она остается такой же, как в день аварии. И только любовь может все изменить.

Светлая романтическая история о "любви сквозь годы". Хрупкая героиня в исполнении Блэйк Лайвли после автомобильной аварии теряет способность стареть. Но этот фантастический дар не делает ее жизнь более счастливой, ведь так она вынуждена терять тех, кого любит… Как быть? Смотрите и узнаете,

– с улыбкой поделился Максим.

"Вик Адалин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Реальная любовь", 2003

Эта комедия занимает особое место в личном списке зимних лент Максима Девизорова. Это чрезвычайно теплый фильм о человеческих отношениях, разные истории любви и все оттенки чувств, царящих между влюбленными людьми – романтику, страсть, влюбленность, безответную любовь и многое другое.

Идеальный выбор для предрождественской суеты! Даже если вы будете праздновать большой компанией. Там много сюжетных линий, которые странно переплетаются между собой, и конечно управляет всем ее величество любовь. Обожаю его пересматривать. В этом году уже успели посмотреть его с женой,

– признался Девизоров.

"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Август Раш", 2007

Максим признался, что этот мюзикл очень вдохновляет его, ведь героев водит не только любовь, но и музыка! Это музыкальная история любви молодого рокера Луиса и виолончелистки симфонического оркестра Лайлы. Отец девушки не одобряет эти отношения, его сердце не смягчается даже тогда, когда узнает о беременности дочери. Не по собственному желанию влюбленные расходятся, Лайла попадает под машину и впоследствии узнает, что ее сын погиб. Но, как становится известно впоследствии, он жив, оказался в приюте, где провел значительную часть своей жизни.

Очень досадно, поскольку парень взял от родителей лучше всего – он настоящий гений и чувствует музыку каждым сантиметром своей души! А значит, надо, чтобы семья объединилась. И произойти это может благодаря настоящему чуду. Кстати, это один из немногих фильмов, где непревзойденный Робби Уильямс играет негодяя,

– объяснил Максим.

"Август Раш": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отель "Гранд Будапешт", 2014

Завершил свою подборку Максим Девизоров фильмом о приключениях легендарного консьержа Густава М. и его друга Зеро Мустафы. Сотрудники отеля становятся свидетелями драматических перемен в Европе, происходящих в период между Первой и Второй мировыми войнами.

Разве может что-то лучше заставить человека поверить в чудо, чем симметричные и сказочные миры Уэса Андерсона? Приятный зрительский подарок – фильмы мастера под завязку набиты звездным кастом. И поскольку каждый из актеров наслаждается своей ролью в каждом кадре, вы тоже не останетесь разочарованными. Так что если вдруг не видели, очень советую,

– подытожил Максим.

"Отель "Гранд Будапешт": смотрите онлайн трейлер фильма