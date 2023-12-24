Напередодні свят 24 Канал поспілкувався з актором Максимом Девізоровим, який зараз служить в ЗСУ. Спеціально для наших читачів захисник поділився власною добіркою фільмів, які чудово підійдуть для сімейного перегляду.

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Фільми про кохання та Різдво від Максима Девізорова

"Відпочинок за обміном", 2006

Схоже, ця романтична комедія є улюбленою серед багатьох наших акторів, адже саме її днями рекомендувала також Анастасія Цимбалару. Це стрічка про Аманду з Лос-Анджелеса та Айріс з Лондона, які втікають від проблем в особистому житті та міняються на два тижні будинками.

Фільм Ненсі Меєрс про те, як успішна, але самотня героїня Камерон Діаз на різдвяні свята міняється будинками з просто самотньою Кейт Уінслет. Фільм про те, як чудово закохуватися! Особливо взимку! І куди простіше це зробити, якщо вийти із зони комфорту,

– висловився про цю стрічку Максим.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Вік Адалін", 2015

У наступному фільмі, який рекомендує актор, розповідається історія дівчини Аделін Боумен, яка у 27-річному переживає автокатастрофу та перестає старіти. Через сто років вона залишається такою ж, як в день аварії. І лише кохання може все змінити.

Світла романтична історія про "любов крізь роки". Тендітна героїня у виконанні Блейк Лайвлі після автомобільної аварії втрачає здатність старіти. Але цей фантастичний дар не робить її життя щасливішим, адже так вона змушена втрачати тих, кого любить… Як бути? Дивіться і дізнаєтеся,

– з усмішкою поділився Максим.

"Вік Адалін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Реальна любов", 2003

Ця комедія займає особливе місце в особистому списку зимових стрічок Максима Девізорова. Це надзвичайно теплий фільм про людські стосунки, різні історії кохання та всі відтінки почуттів, які панують між закоханими людьми – романтику, пристрасть, закоханість, нерозділене кохання та багато іншого.

Ідеальний вибір для передріздвяної метушні! Навіть якщо ви святкуватимете великою компанією. Там багато сюжетних ліній, які чудернацьким чином переплітаються між собою, і звісно керує всім її величність любов. Обожнюю його передивлятися. Цього року вже встигли глянути його з дружиною,

– зізнався Девізоров.

"Реальна любов": дивіться онлайн трейлер фільму

"Август Раш", 2007

Максим зізнався, що цей мюзикл дуже надихає його, адже героїв веде не лише кохання, а й музика! Це музична історія кохання молодого рокера Луїса та віолончелістки симфонічного оркестру Лайли. Батько дівчини не схвалює цих стосунків, його серце не пом'якшується навіть тоді, коли дізнається про вагітність доньки. Не за власним бажанням закохані розлучаються, Лайла потрапляє під машину і згодом дізнається, що її син загинув. Та як стає відомо згодом, він живий, опинився у притулку, де провів значну частину свого життя.

Дуже прикро, оскільки хлопчина взяв від батьків найкраще – він справжній геній і відчуває музику кожним сантиметром своєї душі! А значить треба, щоб родина об'єдналася. І статися це може завдяки справжньому диву. До речі, це один з небагатьох фільмів, де неперевершений Роббі Уільямс грає негідника,

– пояснив Максим.

"Август Раш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Готель "Ґранд Будапешт", 2014

Завершив свою добірку Максим Девізоров фільмом про пригоди легендарного консьєржа Густава М. та його друга Зеро Мустафи. Співробітники готелю стають свідками драматичних змін в Європі, що трапляються у період між Першою та Другою світовими війнами.

Хіба може щось краще змусити людину повірити у диво, ніж симетричні та казкові світи Уеса Андерсона? Приємний подарунок для глядачів – фільми майстра під зав'язку набиті зірковим кастом. І оскільки кожен з акторів насолоджується своєю роллю в кожному кадрі, ви теж не лишитесь розчарованими. Тож якщо раптом не бачили, дуже раджу,

– підсумував Максим.

"Готель "Ґранд Будапешт": дивіться онлайн трейлер фільму